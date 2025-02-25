Счет на тысячи: стало известно, сколько раз ярославцы пытались вызывать врачей на дом за прошедшую неделю

Ярославцы больше десяти тысяч раз пытались вызвать врачей на дом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители Ярославской области за неделю больше десяти тысяч раз пытались вызвать врачей на дом. Такие данные 76.RU предоставили в Министерстве цифрового развития Ярославской области.

С 17 по 24 февраля с помощью сервиса 122 от жителей региона поступило 11 тысяч 219 обращений с просьбой вызвать врача на дом. Чаще всего люди делали заявки с помощью оператора и робота.

Но не все заявки проходили удачно. Судя по данным, за семь дней было зафиксировано 7 тысяч 702 ошибки вызова врача на дом. Ярославцы не раз сообщали за это время, что у них не получалось дозвониться до специалистов. Ранее в Министерстве цифрового развития Ярославской области объясняли, что проблема возникла из-за перехода медучреждений на новую информационную систему. При этом в перечисленные дни увеличилось количество звонков от горожан по номеру 122.

Записаться к врачу дистанционно можно через службу 122, сервисы «Интермед76», «Госуслуги», а также Telegram-бот. При этом сохраняется привычная запись через регистратуру. Полный список врачей, к кому можно записаться без направления, читайте в этом материале.