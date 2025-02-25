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Здоровье Цифровизация в больницах Счет на тысячи: стало известно, сколько раз ярославцы пытались вызывать врачей на дом за прошедшую неделю

Счет на тысячи: стало известно, сколько раз ярославцы пытались вызывать врачей на дом за прошедшую неделю

Публикуем статистику

2 087
12 комментариев
Ярославцы больше десяти тысяч раз пытались вызвать врачей на дом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы больше десяти тысяч раз пытались вызвать врачей на дом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы больше десяти тысяч раз пытались вызвать врачей на дом

Источник:

Жители Ярославской области за неделю больше десяти тысяч раз пытались вызвать врачей на дом. Такие данные 76.RU предоставили в Министерстве цифрового развития Ярославской области.

С 17 по 24 февраля с помощью сервиса 122 от жителей региона поступило 11 тысяч 219 обращений с просьбой вызвать врача на дом. Чаще всего люди делали заявки с помощью оператора и робота.

Но не все заявки проходили удачно. Судя по данным, за семь дней было зафиксировано 7 тысяч 702 ошибки вызова врача на дом. Ярославцы не раз сообщали за это время, что у них не получалось дозвониться до специалистов. Ранее в Министерстве цифрового развития Ярославской области объясняли, что проблема возникла из-за перехода медучреждений на новую информационную систему. При этом в перечисленные дни увеличилось количество звонков от горожан по номеру 122.

Записаться к врачу дистанционно можно через службу 122, сервисы «Интермед76», «Госуслуги», а также Telegram-бот. При этом сохраняется привычная запись через регистратуру. Полный список врачей, к кому можно записаться без направления, читайте в этом материале.

С 13 февраля больницы работают в одном цифровом формате, отказавшись от бумажных медкарт. Это, по мнению властей, должно упростить работу врачей и ускорить оказание помощь пациентам. В онлайн-картах будут представлены анализы и результаты обследований. Правда, пока в новой системе могут возникать сбои.

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Комментарии
12
Гость
15 часов
Реформа убивает? Я про реформу Здравоохранения в частности. 💀💀💀
Sebastyan
11 часов
в Ярике есть цифровые технологии??? 🤣 но с обязательным дублированием на бумажных носителях!🤣🤣🤣
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