Ярославцев предупредили о сбоях в новой больничной системе

Ярославцев предупредили о сбоях в работе приложений для записи к врачу Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Жителей Ярославской области предупредили о сбоях в работе приложений для записи на прием к врачу. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, к системе подключили 44 медучреждения.

— Пока в некоторых медучреждениях наблюдаются отдельные технические проблемы, которые мы оперативно решаем, — объяснил министр цифрового развития Ярославской области Артем Глахенгаузен вечером 19 февраля. — Организации загружают расписание специалистов. Также в течение недели постепенно будет идти загрузка электронных баз, часть из них уже работает.

В Ярославле записаться на прием или вызвать врача на дом дистанционно можно через службу 122, сервисы «Интермед76», «Госуслуги», а также Telegram-бот. В список врачей, к которым можно попасть без направления, входят стоматолог-терапевт, педиатр, уролог, психиатр, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и другие.

Ранее жители Ярославля жаловались на работу государственных сервисов «Интермед76», единой службы 122 и частного портала MedInfo.

— Медицинские организации Ярославской области переходят на новую информационную систему обработки расписаний и записи к врачу. Так как наш сервис получает данные из единой информационной системы, то для медицинских организаций, работающих через ЕГИСЗ, до окончания этих работ расписания работы врачей и запись к врачам на «Мединфо» недоступны, — указано на сайте «Мединфо».