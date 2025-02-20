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Здоровье Ярославцев предупредили о сбоях в новой больничной системе

Ярославцев предупредили о сбоях в новой больничной системе

Ранее горожане жаловались на проблемы с записью к врачу

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12 комментариев
Ярославцев предупредили о сбоях в работе приложений для записи к врачу | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЯрославцев предупредили о сбоях в работе приложений для записи к врачу | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Ярославцев предупредили о сбоях в работе приложений для записи к врачу

Источник:

Жителей Ярославской области предупредили о сбоях в работе приложений для записи на прием к врачу. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, к системе подключили 44 медучреждения.

— Пока в некоторых медучреждениях наблюдаются отдельные технические проблемы, которые мы оперативно решаем, — объяснил министр цифрового развития Ярославской области Артем Глахенгаузен вечером 19 февраля. — Организации загружают расписание специалистов. Также в течение недели постепенно будет идти загрузка электронных баз, часть из них уже работает.

В Ярославле записаться на прием или вызвать врача на дом дистанционно можно через службу 122, сервисы «Интермед76», «Госуслуги», а также Telegram-бот. В список врачей, к которым можно попасть без направления, входят стоматолог-терапевт, педиатр, уролог, психиатр, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и другие.

Ранее жители Ярославля жаловались на работу государственных сервисов «Интермед76», единой службы 122 и частного портала MedInfo.

— Медицинские организации Ярославской области переходят на новую информационную систему обработки расписаний и записи к врачу. Так как наш сервис получает данные из единой информационной системы, то для медицинских организаций, работающих через ЕГИСЗ, до окончания этих работ расписания работы врачей и запись к врачам на «Мединфо» недоступны, — указано на сайте «Мединфо».

Напомним, с 13 февраля ярославские медучреждения перешли на единую систему, теперь больницы будут работать в одном цифровом формате, отказавшись от бумажных медкарт. Это, по мнению властей, должно упростить работу врачей и ускорить оказание помощь пациентам. В онлайн-картах будут представлены анализы и результаты обследований.

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Комментарии
12
Гость
2 часа
А нельзя было сначала всё подготовить, загрузить и отладить и только потом подключить к работе?
Гость
1 час
Наличку в транспорте отменили тоже не подготовив массовые пункты пополнения карт. Прокатило. И вот опять, в медицине организованный бардак. Весело живем
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