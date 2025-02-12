К каким врачам в Ярославской области можно попасть без направления? Список

К каким врачам в Ярославской области можно записаться без направления Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Ярославцы жалуются на неудобный формат записи к врачам. Чтобы попасть к узкому специалисту, надо сначала получить направление от терапевта или же записываться по старинке — через регистратуру.

— Оказывается, есть список врачей, на прием к которым должна быть запись через «Госуслуги», а есть доктора, запись к которым не регулируется и не прозрачна, — написала на странице у губернатора Михаила Евраева Оксана 11 февраля. — Например, в Рыбинске нет записи через «Госуслуги» к пародонтологу. И в стоматологии мне ответили, чтобы я для записи [обратилась] в регистратуру. А сделать это можно раз в месяц в 8 утра.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области ответили на жалобу местной жительницы.

— В целях повышения доступности медицинской помощи, оказываемой врачами-специалистами, запись к которым наиболее востребована, сформирован перечень из 18 врачебных специальностей, для которых открыта самостоятельная запись в полном объеме, то есть запись без направления, — пояснили в Минздраве.

К каким врачам можно записаться без направления:

врач-терапевт участковый;

врач общей практики (семейный врач);

врач-хирург;

врач-офтальмолог;

врач-оториноларинголог;

врач — акушер-гинеколог;

врач — психиатр-нарколог;

врач-фтизиатр;

врач-стоматолог;

врач — стоматолог-терапевт;

врач-педиатр участковый;

врач — детский хирург;

врач — стоматолог детский;

врач-психиатр — детский (подростковый);

врач-уролог (врач — уролог-андролог);

зубной врач;

врач — стоматолог-хирург;

фельдшер.