К каким врачам в Ярославской области можно попасть без направления? Список

Ярославцы жалуются на неудобный формат записи к врачам. Чтобы попасть к узкому специалисту, надо сначала получить направление от терапевта или же записываться по старинке — через регистратуру.
— Оказывается, есть список врачей, на прием к которым должна быть запись через «Госуслуги», а есть доктора, запись к которым не регулируется и не прозрачна, — написала на странице у губернатора Михаила Евраева Оксана 11 февраля. — Например, в Рыбинске нет записи через «Госуслуги» к пародонтологу. И в стоматологии мне ответили, чтобы я для записи [обратилась] в регистратуру. А сделать это можно раз в месяц в 8 утра.
В Министерстве здравоохранения Ярославской области ответили на жалобу местной жительницы.
— В целях повышения доступности медицинской помощи, оказываемой врачами-специалистами, запись к которым наиболее востребована, сформирован перечень из 18 врачебных специальностей, для которых открыта самостоятельная запись в полном объеме, то есть запись без направления, — пояснили в Минздраве.
К каким врачам можно записаться без направления:
врач-терапевт участковый;
врач общей практики (семейный врач);
врач-хирург;
врач-офтальмолог;
врач-оториноларинголог;
врач — акушер-гинеколог;
врач — психиатр-нарколог;
врач-фтизиатр;
врач-стоматолог;
врач — стоматолог-терапевт;
врач-педиатр участковый;
врач — детский хирург;
врач — стоматолог детский;
врач-психиатр — детский (подростковый);
врач-уролог (врач — уролог-андролог);
зубной врач;
врач — стоматолог-хирург;
фельдшер.
Ранее власти анонсировали введение новой системы оформления медкарт в Ярославской области. Теперь вся бумажная информация будет отсканирована и сформирована в электронном формате. Подробнее о нововведении — читайте по ссылке.