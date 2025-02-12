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Здоровье К каким врачам в Ярославской области можно попасть без направления? Список

К каким врачам в Ярославской области можно попасть без направления? Список

К некоторым всё еще нужно записываться через регистратуру

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7 комментариев
К каким врачам в Ярославской области можно записаться без направления | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUК каким врачам в Ярославской области можно записаться без направления | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

К каким врачам в Ярославской области можно записаться без направления

Источник:

Ярославцы жалуются на неудобный формат записи к врачам. Чтобы попасть к узкому специалисту, надо сначала получить направление от терапевта или же записываться по старинке — через регистратуру.

— Оказывается, есть список врачей, на прием к которым должна быть запись через «Госуслуги», а есть доктора, запись к которым не регулируется и не прозрачна, — написала на странице у губернатора Михаила Евраева Оксана 11 февраля. — Например, в Рыбинске нет записи через «Госуслуги» к пародонтологу. И в стоматологии мне ответили, чтобы я для записи [обратилась] в регистратуру. А сделать это можно раз в месяц в 8 утра.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области ответили на жалобу местной жительницы.

— В целях повышения доступности медицинской помощи, оказываемой врачами-специалистами, запись к которым наиболее востребована, сформирован перечень из 18 врачебных специальностей, для которых открыта самостоятельная запись в полном объеме, то есть запись без направления, — пояснили в Минздраве.

К каким врачам можно записаться без направления:

  • врач-терапевт участковый;

  • врач общей практики (семейный врач);

  • врач-хирург;

  • врач-офтальмолог;

  • врач-оториноларинголог;

  • врач — акушер-гинеколог;

  • врач — психиатр-нарколог;

  • врач-фтизиатр;

  • врач-стоматолог;

  • врач — стоматолог-терапевт;

  • врач-педиатр участковый;

  • врач — детский хирург;

  • врач — стоматолог детский;

  • врач-психиатр — детский (подростковый);

  • врач-уролог (врач — уролог-андролог);

  • зубной врач;

  • врач — стоматолог-хирург;

  • фельдшер.

Ранее власти анонсировали введение новой системы оформления медкарт в Ярославской области. Теперь вся бумажная информация будет отсканирована и сформирована в электронном формате. Подробнее о нововведении — читайте по ссылке.

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Комментарии
7
Гость
1 час
А как быть хроническим сердечникам или язвенникам, например. Каждый раз терять неделю или две на терапевта, а потом ещё столько же или больше на попадание к специалисту. За практически месяц болезнь совсем запустится.
Гость
1 час
дерматолога потеряли, ох уж эти горе специалисты министерства......
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