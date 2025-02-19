Ярославцы бьют тревогу из-за невозможности вызвать врача на дом. В чем проблема

Из-за чего возникли проблемы с записью к врачам в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы жалуются на невозможность вызвать врача на дом. Привычные сервисы для записи к специалистам работают с перебоями. Как сообщают местные жители, утром 19 февраля по горячему номеру 122 не дозвониться до оператора.

— В субботу я вызывала врача молодому человеку через 122. Все было нормально, врач приехал через 3 часа. Сегодня я попыталась дозвониться через 122, но вызов просто сбрасывался, — рассказала читательница 76.RU Алина. — Тогда я оформила заявку через «Госуслуги». Там написали, что врач придет только завтра. После этого я несколько раз пыталась дозвониться по 122. Вызов проходил, но трубку никто так и не взял.

В Министерстве цифрового развития Ярославской области сообщили 76.RU, что проблема возникла из-за перехода медучреждений на новую информационную систему.

— С 13 февраля Министерство здравоохранения перешло на новую информационную систему. По этой причине недоступны записи на прием из внешних источников (по горячему номеру 122, через ЕГПУ и сайт «Интермед76»). Также некорректно работает вызов врача на дом, — уточнили в Министерстве.

В Минцифры добавили, что за последние дни отмечается увеличение звонков по горячему номеру 122.

Записаться к врачу дистанционно можно через службу 122, сервисы «Интермед76», «Госуслуги», а также Telegram-бот. При этом сохраняется привычная запись через регистратуру. Полный список врачей, к кому можно записаться без направления — читайте в этом материале.

Технические проблемы с записью к врачам длятся не первый день. В Минцифры ранее обещали, что все неполадки будут устранены 18 февраля. Однако с утра 19 числа снова возник сбой в работе сервисов по записи к врачам и вызову специалистов на дом. Когда все же удастся устранить сбои — пока неизвестно.

Напомним, по предписанию Роспотребнадзора для посещения закрыли Ярославскую областную больницу и Ярославскую детскую областную.

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