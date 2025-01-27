Аборты опять хотят запретить: как это объясняют медики

Врачи считают, что плод — это отдельный организм на любом сроке Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Российские ученые выступили против проведения абортов в частных клиниках. Они считают, что нужно законодательно закрепить право эмбрионов на жизнь и снизить риски из-за опасной процедуры для репродуктивного здоровья женщин.

— Сложившаяся в России демографическая ситуация требует решительных мер государства и общества по ограничению такой опасной для здоровья женщины медицинской процедуры, как аборты. Союз педиатров России неоднократно подчеркивал, что необходимо вывести их из частных клиник, обеспечить право ребенка на жизнь и охрану здоровья как после рождения, так и на этапе внутриутробного развития, — приводит слова президента Союза педиатров России, академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Александра Баранова РИА Новости. Он призвал частные клиники добровольно отказаться от проведения абортов.

Профессор кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор биологических наук Владимир Голиченков, призвал закрепить в законодательстве определение «человек на стадии пренатального развития». Всё из-за того, что с точки зрения генетики и эмбриологии, жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал. Причем новый человеческий организм не может считаться частью тела матери, поэтому аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни.

В Госдуме неоднократно обсуждали возможность запрета и ограничения абортов в России, но так и не пришли к этому решению. В 2023 году было множество инициатив, касающихся стимулирования рождаемости. Среди предложений были те, что разрешали женщинам прерывать беременность только с согласия мужа или предлагали платить женщинам за отказ от аборта. В нескольких регионах страны даже ввели штрафы за склонение женщин к абортам. С самыми яркими инициативами можно ознакомиться в материале.

Затем обсуждение вопроса перешло в более мирное русло. В июле 2024 года вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой заявил, что на рассмотрение внесут законопроект о признании права на жизнь и охрану здоровья до рождения ребенка. Правда позднее он уточнил, что к запрету абортов поправки не имеют отношения, а касаются фетальной медицины (медицины плода). К дискуссии присоединился и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в РФ должны думать не только о демографии, но и об уровне благосостояния семей, и о праве женщины принимать решения.