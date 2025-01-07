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Здоровье эксперт Замучила бессонница? Ярославский врач объяснила, как снова начать высыпаться

Замучила бессонница? Ярославский врач объяснила, как снова начать высыпаться

Публикуем советы специалиста

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Врач объяснила, почему возникают проблемы со сном

Источник:

Проблемы со сном возникают практически у всех здоровых людей, но носят кратковременный характер и проходят самостоятельно. С возрастом ситуация меняется. Мы поинтересовались у психотерапевта PsyDi Clinic Ольги Мариновой, с чем связана такая тенденция и как решить проблему с нарушением сна.

У бессонницы два научных названия — инсомния (от лат. приставка ин- означает отсутствие, а сомнус — сон) и диссомния (нарушение сна).

— Нарушение сна у пациентов пожилого возраста — самая частая жалоба при обращении к психиатру или психотерапевту. По данным ряда исследований, около 35% людей пожилого возраста страдают бессонницей. Неудовлетворенность сном отмечается у 25% мужчин и 50% женщин старше 65 лет, — объяснила специалист.

<p>Ольга Маринова</p><p>Ольга Маринова</p>

Вряд ли найдется человек этого возраста, который в полной мере будет доволен своим сном.

Почему появляется бессонница

  • Нарушение выработки мелатонина.

По словам психотерапевта, основная проблема бессонницы у пожилых людей заложена природой и связана с выработкой мелатонина.

— Мелатонин — это один из гормонов, участвующий в сложном процессе цикла «сон-бодрствование». Он вырабатывается ночью, поэтому его часто называют гормоном сна. Нам известны данные, что у новорожденных этот гормон начинает синтезироваться только на третьем месяце, а до этого используется материнский. К пяти годам синтез мелатонина достигает максимума, после чего в течение всей жизни плавно (в период полового созревания более резко) снижается. Получается, чем старше человек, тем меньше вырабатывается у него мелатонина и это заложено природой, — рассказала Ольга Маринова.

  • Психоэмоциональное состояние.

Второй причиной нарушения сна у лиц старше 65 лет является наступление возрастного кризиса. Людям в этот период свойственна повышенная тревожность, ранимость и впечатлительность.

— В тоже время в жизни могут происходить различные изменения, которые могут ранить или шокировать, например, выход на пенсию, вынужденное одиночество, ограничение физической нагрузки и недопонимание родных. Обилие негатива в СМИ тоже может травмировать психику пожилого человека, — объяснила психотерапевт.

Как утверждает врач, расстройство сна нередко является ведущим симптомом депрессии. По статистике, 2/3 случаев бессонницы приходится на психические нарушения и заболевания.

  • Сопутствующие заболевания.

По словам специалиста, после 50 лет у многих людей появляются хронические заболевания, которые требуют лечения, поддерживающего здоровье. Некоторые из препаратов могут вызывать нарушения сна.

Как восстановить сон

  • Терпение и понимание со стороны родственников.

Стоит объяснить человеку с нарушениями сна, что свои психологические проблемы лучше высказывать, не переживать их в одиночку.

— Близкие должны помочь пожилому принять свой возраст с его физиологическими изменениями. Важно объяснить человеку, что уход на пенсию дает возможность попробовать себя в новой роли (дедушка, сосед, дачник). Появляется время на занятия, на которые раньше не хватало времени, например, разного вида рукоделие или дачные хлопоты, — посоветовала Ольга Маринова.

  • Смена образа жизни.

Как утверждает врач, следует начать с самого простого — гигиены сна. Стараться ложиться и вставать в одно и то же время. За 2−3 часа до сна стоит отказаться от просмотра телевизора, включить менее яркий свет.

— В течение дня нужно стараться находить время для прогулки. Свежий воздух и небольшая физическая нагрузка повысит настроение и поспособствует укреплению сердечно-сосудистой системы, — объяснил психотерапевт.

  • Отказ от вредных привычек.

Психотерапевт советует отказаться от употребления алкоголя и курения. Также стоит сократить потребление крепкого чая и кофе, лучше выбирать цикорий или шиповник.

  • Посещение психотерапевта.

Бессонница может вызвать вялость и сонливость, быструю утомляемость, сниженную концентрацию внимания, ухудшение памяти и сообразительности. Дефицит сна часто становится причиной раздражительности и плохого настроения.

— Перед началом лечения бессонницы важно найти причину ее возникновения. Иногда бывает достаточно беседы с психотерапевтом для выравнивания эмоционального фона, выявления и решения социальных проблем, а в других случаях — назначения нескольких препаратов. Всё индивидуально, — рассказала Ольга Маринова.

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Сон Бессонница
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Комментарии
1
Гость
1 минута
не смотрите зомбоящик и будет вам счастье и хороший сон!
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