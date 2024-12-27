Детского хирурга сначала приговорили к колонии, разлучив с грудным ребенком. А теперь освободили из СИЗО

Месяц назад врача заключили под стражу в зале суда. А 25 декабря освободили Источник: программа «ЧП» / Ntv.ru











Липецкого детского хирурга Ольгу Смотрову освободили из СИЗО. Об этом E1.RU и Городским порталам сообщила юрист из Екатеринбурга Марина Агапочкина, которая принимала участие в деле врача.

33-летнюю Ольгу приговорили к трем годам колонии, обвинив в смерти двухлетней девочки. Хирург отрицала свою вину. Во время расследования уголовного дела было проведено несколько экспертиз в государственных бюро. Эксперты нашли серьезные дефекты оказания медицинской помощи, но не установили прямой связи между действиями врача и смертью ребенка. Прямую связь, без которой дело не могло дойти до суда, установил лишь частный эксперт.

Суд не стал предоставлять подсудимой отсрочку исполнения наказания, несмотря на то что у нее остался четырехмесячный ребенок, а муж был мобилизован и служит на СВО. Ольгу заключили под стражу в зале суда, отправили в СИЗО. В решении также говорилось, что ее грудного ребенка следует передать органам опеки Липецка.

Этот жесткий приговор с реальным сроком сильно возмутил медицинское сообщество. Национальная медицинская палата России направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Смотровой в интересах ее маленькой дочери. Также обращение пришло из Госдумы, от первого зампредседателя Комитета по охране здоровья Бадма Башанкаева.

И прокуратура поменяла свою позицию, решив обжаловать приговор суда.

Думаю, вышестоящая инстанция проявила здравый смысл. В итоге прокуратура сама вышла в Областной суд с апелляционным представлением, чтобы применили отсрочку наказания до того, как ребенку исполнится 14 лет. Марина Агапочкина юрист из Екатеринбурга — о деле Ольги Смотровой

— Параллельно с этим стороной защиты было подано ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде до апелляции. И прокуратура поддержала ходатайство в ходе судебного заседания. Соответственно, суд вынес решение, по которому мера пресечения была изменена, — пояснила Марина Агапочкина.

25 декабря Ольгу Смотрову освободили из СИЗО, она вернулась домой. Пока она была в заключении, ее дочке исполнилось пять месяцев.

Теперь впереди рассмотрение апелляционной жалобы на приговор суда первой инстанции. Однако на днях Госдума окончательно приняла закон о поправках к некоторым статьям УК РФ. Самая значимая поправка касается 238-й статьи — об оказании небезопасных услуг, той самой, по которой осудили липецкого хирурга. Теперь врачей освободили от уголовной ответственности по этой статье — при условии, что они оказывают помощь как представители медучреждения, а не предлагают услуги подпольно или без лицензии.

Закон должен вступить в силу, когда его подпишет президент РФ. После этого все приговоры или случаи обвинения для врачей по этой статье должны быть пересмотрены.

Отметим, что в случае Ольги Смотровой, поскольку дефекты оказания помощи были установлены экспертизами, у родителей умершего ребенка есть все основания подать гражданский иск к нескольким медицинским учреждениям Липецка.