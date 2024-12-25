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Здоровье Накроют две волны: ученые предупредили о череде магнитных бурь — когда

Накроют две волны: ученые предупредили о череде магнитных бурь — когда

Публикуем расписание на ближайшие дни

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Магнитные бури — расписание

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25 декабря на Землю обрушится мощная магнитная буря. Ее активность начнется примерно в 16:00 и продлится до полуночи. Еще одно возмущение геомагнитного поля ожидается 26 декабря с 12:00 до 18:00.

Интенсивность геомагнитного возмущения практически достигнет класса G1, что считается слабым уровнем магнитной бури. Об этом свидетельствуют данные на сайте Лабораторий солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Расписание магнитных бурь на ближайшие дни

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Ученые выделяют пять классов магнитных бурь в зависимости от их силы: G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — очень сильная буря, G5 — экстремально сильная буря.

По прогнозу ученых, следующие возбуждения магнитосферы могут возникнуть 5, 10, 16 и 19 января 2025 года. Правда их интенсивность будет невысокой, ниже слабого уровня G1.

Прогноз магнитных бурь на январь 2025 года

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Как магнитные бури влияют на человека

Как отмечают врачи, во время магнитных бурь у метеочувствительных людей может ухудшаться самочувствие. Есть риск обострения хронических заболеваний, снижения работоспособности.

На кого могут повлиять магнитные бури

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Поэтому специалисты рекомендуют придерживаться пяти простых правил, чтобы легче пережить их влияние:

  1. Больше отдыха и сна. Магнитные бури могут вызвать усталость и проблемы со сном. Постарайтесь ложиться пораньше. Полноценный отдых поможет организму справиться с этим стрессом.

  2. Контроль давления. Если у вас есть склонность к скачкам давления, держите под рукой тонометр и лекарства. Перед их приемом заранее проконсультируйтесь с врачом.

  3. Правильное питание. При магнитных бурях старайтесь пить больше воды и избегать тяжелой пищи. Легкие и питательные блюда помогут вашему организму справиться с непростой геомагнитной обстановкой.

  4. Минимум стресса. Старайтесь избегать эмоциональных нагрузок и не уставайте на работе или дома. Глубокое дыхание и прогулки на свежем воздухе также помогут избавиться от стресса.

  5. Витамины. Включите в рацион витамины группы В и магний, чтобы поддержать организм в условиях повышенной нагрузки.

Подробное расписание магнитных бурь в декабре публиковали в этом материале.

А вы ощущаете на себе влияние магнитных бурь?

Да, каждый раз
Редко, только особо сильные возмущения
Нет, совсем не ощущаю
Метеозависимость… А что это?
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Магнитные бури Вспышки на Солнце Ученые Прогноз Земля Здоровье
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