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Здоровье Какие супы русской кухни испортят ваш желудок: рассказывает гастроэнтеролог

Какие супы русской кухни испортят ваш желудок: рассказывает гастроэнтеролог

Эти супы в России часто подаются, как первое блюдо. Но многие из них могут уложить вас на больничную койку

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1 комментарий
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«Пока не доешь суп, сладкого не получишь!» Или: «Сначала — суп, он полезен для желудка!» Эти фразы каждому из нас знакомы с детства, и мы привыкли думать, что без такого первого блюда обед будет не полноценным. Супы, особенно зимой, и правда насыщают, согревают и создают ощущение уюта. Однако так ли они полезны? Об этом «Доктору Питеру» рассказал гастроэнтеролог Андрей Констанденков.

Андрей Констанденков — врач-гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

Солянка

Солянка — хит русской кухни. Блюдо любят за яркий насыщенный вкус и разнообразие ингредиентов. Однако для желудочно-кишечного тракта оно представляет собой настоящую бомбу из калорий, соли и жира. Колбасы, копчености, ветчина и прочие мясные деликатесы, которые добавляют в суп, содержат большое количество насыщенных жиров и консервантов. Такое сочетание компонентов может не только раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта, но и быть опасным для людей с нарушениями липидного обмена и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Солянка на жирном говяжьем бульоне также противопоказана пациентам с предрасположенностью к мочекаменной болезни. Такой суп отличается высоким содержанием пуринов — химических соединений, которые содержатся в белке. Они способны повышать уровень мочевой кислоты в организме и провоцировать образование уратных камней в почках. По аналогичной причине говяжий бульон противопоказан и при подагре.

Насыщенные жиры и высокая калорийность — лишь половина проблемы. Не меньшую опасность представляет высокий процент соли в готовом блюде. Рецепт солянки включает в себя соленые огурцы, каперсы, маслины или оливки, и это не считая нитрита натрия, который в изобилии содержится в колбасах. Переизбыток соли приводит к задержке жидкости в организме и противопоказан при заболеваниях почек и гипертонии — повышенном артериальном давлении. Ограничить потребление соленого также рекомендуется пациентам с патологиями пищеварительной системы, гастритами, язвенной болезнью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, сердечно-сосудистыми патологиями.

Грибной суп

Грибной суп кажется достаточно легким блюдом, особенно по сравнению с теми же солянкой или борщом. Однако в реальности он довольно сложен для усвоения. Грибы содержат хитин — структурный полисахарид, который практически не переваривается из-за отсутствия нужных пищеварительных ферментов.

Грибной суп противопоказан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: гастритах, язве, воспалительных болезнях кишечника, панкреатите. Кроме того, в блюдо для более выразительного вкуса и увеличения питательной ценности часто добавляют картофель. Грибы действительно хорошо сочетаются с картошкой, но при ожирении, инсулинорезистентности и сахарном диабете от такой комбинации лучше отказаться. Разваренный в супе картофель имеет высокий гликемический индекс и может негативно влиять на уровень сахара в крови.

Отдельно стоит сказать о грибном крем-супе, который часто встречается в меню ресторанов. Сливки в нем могут вызывать вздутие и метеоризм у пациентов с лактазной недостаточностью, а в сочетании с маслом делают блюдо более калорийным. Это повышает нагрузку на поджелудочную железу и печень.

Гороховый суп

Еще один представитель «тяжелой артиллерии» русской кухни — гороховый суп. Он часто становится причиной повышенного газообразования, вздутия и дискомфорта в животе. Сухой горох и другие бобовые также рекомендуется ограничить при запорах.

Еще один момент — это основа супа. Если вы любите гороховый суп, то готовить его лучше на бульоне из курицы или индейки. А вот от копченых ребрышек и грудинки стоит отказаться. Такой вариант супа будет содержать больше соли и насыщенных жиров, что неизбежно усилит нагрузку на пищеварительную систему.

Важно!

Стоит помнить, что абсолютно вредных или полезных блюд не существует. Всё зависит от состава, способа приготовления и объемов порции. Снизить вред поможет адаптация рецепта. Например, можно отказаться от откровенно жирных ингредиентов, сократить количество мясных компонентов и картофеля, заменить тяжелый мясной бульон куриным. И, конечно, не забывать об умеренности в еде, контролировать размер съеденного и не делать из жирных или соленых блюд основу повседневного рациона.

Осторожнее и с другими жидкостями — напитками!

С супа мы, как правило, начинаем обед или ужин, а завершаем трапезу напитком. И вот, как выясняется, не все из них полезны.

Ранее мы рассказывали о том, что кофе может усиливать признаки старения.

С одной стороны, он полезен для мозга и кишечника. Напиток влияет на состав микробиоты, благодаря чему способен снизить риск рака кишечника.

В составе кофе есть полифенолы — полезные вещества, которые работают как антиоксиданты, обладают противовоспалительными свойствами и помогают защищать от диабета, болезней сердца и сосудов, а также от ожирения.

С другой стороны, кофеин — мочегонное средство.

— Это означает, что кофе вызывает обезвоживание, из-за чего ваша кожа выглядит старше, — говорит нейробиолог Роберт Лав.

Эксперт рекомендует пить органический кофе без кофеина. Этот напиток также содержит полифенолы и при этом не нарушает водный баланс в организме. От такого кофе будут польза и омолаживающий эффект.

Если же вы не признаете кофе без кофеина, следите за тем, чтобы выпивать достаточное количество воды.

О других не слишком полезных напитках читайте тут.

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Комментарии
1
Гость
3 часа
Завязывайте, какая русская кухня?? Пельмени или венигрет что-ли 🧐 Борщ? Доказано единственное настоящее это рассол, его больше нигде не встретишь
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