Скупили худеющие? Из российских аптек начал пропадать нужный диабетикам популярный аналог «Оземпика»

Несмотря на то что семаглутид не разрешен для лечения ожирения в России, желающие обрести узкую талию обходят закон и принимают препарат для похудения Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Самый популярный аналог «Оземпика» — препарат «Семавик», используемый для лечения ожирения, — начал пропадать из российских аптек. Лекарство исчезло из таких крупных сетей, как «Горздрав», «Еаптека», «Аптека Вита». В других компаниях (например, в «Ригле») его количество резко сократилось. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.

«Семавик» производит российская фармкомпания «Герофарм». В его состав входит семаглутид, который снижает концентрацию глюкозы в крови. За границей это вещество разрешено для лечения ожирения. В России же препараты с семаглутидом можно назначать только пациентам с диабетом 2-го типа.

«Семавика» почти не осталось в ряде регионов России: Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде. В Сочи и Новосибирске препарата нет совсем.

Источник: Eapteka.ru











На горячей линии «Еаптеки» MSK1.RU сообщили, что в Москве «Семавик» остался только в одной аптеке, а новых поставок пока не ожидается.

— На данный момент информации [о том, когда препарат появится в остальных аптеках] нет, поставок не ожидается, — сказал MSK1.RU оператор.

Источник: Gorzdrav.org











Нехватка препарата может быть связана с повышенным спросом, сообщили РБК в компании-производителе «Герофарм». По их словам, в случае «резких колебаний спроса» срок пополнения запасов лекарства в аптеках составляет от нескольких дней до недели в зависимости от региона. Производство и поставки препарата «осуществляются в штатном режиме», отметил производитель.

Несмотря на то что семаглутид не разрешен для лечения ожирения в России, желающие обрести узкую талию обходят закон и принимают препарат для похудения. Аналог «Оземпика» врачи спокойно выписывают тем, кто жалуется на резкий набор веса или невозможность сбросить лишние килограммы, выяснил MSK1.RU.

— За всех врачей не скажу, но конкретно моя [врач] дала добро на «Семавик» без специальных анализов, чисто по отсутствию противопоказаний и из-за моего высокого ИМТ (индекса массы тела), — рассказывала MSK1.RU Галина, принимающая семаглутид. — Рецепт не выписывала, «Семавик» пока удавалось выкупать без рецепта из аптек через «Мегамаркет».

Источник: Vitaexpress.ru











Из-за этого пациенты с диабетом 2-го типа часто остаются без нужных им препаратов. На это MSK1.RU пожаловалась москвичка Анна, страдающая диабетом.

— Я покупала «Оземпик» в июле 2022 года. К сентябрю его уже было проблемно найти в аптеке. С 2023-го можно было купить за 20 тысяч рублей вместо 7–9 тысяч в редких аптеках. А к середине 2023-го вообще только через фармбайеров, — рассказала она MSK1.RU.

При этом Росздравнадзор опроверг РИА Новости данные о перебоях с аналогами «Оземпика». Поставки продолжаются, а запасы при необходимости пополняются, заявили в ведомстве. По их данным, сейчас в гражданском обороте находится более 500 тысяч упаковок, из них в аптечной сети — 130 тысяч упаковок препарата.