Почему повышается сахар в крови: 6 неочевидных причин

Высокий сахар в крови не сулит сладкой жизни Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Все мы только и слышим про сахар в крови, причем зачастую в пугательно-негативном ключе. А что это за показатель такой на самом деле, на что он влияет и каковы вообще причины высокого сахара в крови? Эти и другие вопросы мы адресовали врачам, и вот какие ответы получили.

Откуда берется сахар в крови

Сахар в крови — это показатель, по которому можно судить о состоянии здоровья в целом. От него зависит, как наше тело управляет энергией, работает ли поджелудочная железа правильно и может ли человек справляться с нагрузками, стрессом или болезнями.

Сахар, или по-научному глюкоза — основной источник энергии, которую организм получает из пищи. Именно благодаря ей четко работают нервная, сердечно-сосудистая и пищеварительная системы.

— Когда вы употребляете крахмалистые или сладкие продукты или алкоголь, они расщепляются в организме до сахара. Уровень глюкозы в крови тщательно контролируется гормоном под названием инсулин, — объясняет нутрициолог Анна Смольская. — После еды количество глюкозы в крови повышается. Инсулин выделяется, чтобы вернуть уровень глюкозы в крови к «нормальному». Однако если сахар в крови повышается слишком быстро, организм начинает выделять чрезмерное количество инсулина. Это приводит к тому, что уровень сахара в крови падает, и мы снова чувствуем себя усталыми, раздражительными и голодными.

Анна Смольская, нутрициолог, коуч, специалист по восточной медицине

Именно инсулин способствует набору веса и удерживает его на избыточном уровне. Чем больше инсулина вырабатывает организм, тем больше веса вы набираете.

— Если инсулина недостаточно, или ткани реагируют на инсулин неадекватно, то уровень сахара в крови может заметно расти и привести к такому состоянию как гипергликемия, — объясняет эндокринолог Тамила Агаева.

Тамила Агаева — эндокринолог сети клиник «Семейная»

Сам человек может долго не замечать симптомов гипергликемии, если они слабо выражены. Небольшие колебания уровня глюкозы не могут повлиять на самочувствие и настроение, поэтому мало кто из нас торопится к врачу с жалобами.

— Если же уровень сахара повышен значительно, то возникают ощущение сухости во рту, обильное частое мочеиспускание в течение дня и ночью, гнойнички, фурункулу, которые долго заживают, выраженный зуд в паховой области, слабость, сильная утомляемость, усиленный аппетит и снижение веса. Эти симптомы должны обеспокоить человека, и нужно своевременно обратиться к врачу, — предупреждает Тамила Агаева.

В России, по данным Минздрава, зарегистрировано более 5 миллионов пациентов с диабетом, но реальное число заболевших может быть вдвое больше. Состояния преддиабета (когда сахар повышен, но еще не достиг уровня диабета) встречаются у каждого третьего взрослого.

Что еще повышает сахар в крови:

неправильное питание. Переизбыток простых углеводов (сладости, выпечка, фастфуд) вызывает резкие скачки сахара в крови. Организм вынужден активно вырабатывать инсулин, чтобы снизить уровень сахара, но со временем клетки теряют чувствительность к этому гормону, и сахар перестает снижаться должным образом;

недостаток физической активности. Регулярные движения помогают клеткам эффективнее использовать глюкозу для энергии. При малоподвижном образе жизни уровень сахара может оставаться высоким;

стресс и недостаток сна. Во время стресса организм выделяет кортизол и адреналин, повышающие уровень сахара в крови. Хронический недосып также нарушает гормональный баланс, способствуя инсулинорезистентности;

гормональные нарушения. Особенно часто скачки сахара наблюдаются у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) и в период менопаузы;

генетическая предрасположенность. Наследственность играет значимую роль: если в семье есть случаи диабета 2-го типа, вероятность развития нарушений углеводного обмена выше;

некоторые медикаменты. Препараты для регуляции кровяного давления, оральные контрацептивы или большие дозы анаболических стероидов и антибиотики подрывают здоровье поджелудочной железы.

Как привести сахар в норму

Снизить уровень сахара в крови можно как медикаментозными препаратами, так и немедикаментозными способами, например, рациональным питанием и физической активностью.

— Ешьте больше здоровой растительной пищи. Такой рацион обеспечит организм витаминами, минералами, клетчаткой. Клетчатка замедляет усвоение сахара, уменьшает всасывание жиров и помогает есть меньше, — советует Тамила Агаева. — При лишнем весе уменьшите калорийность пищи, употребляйте меньше калорий, чем тратите, чтобы плавно сбросить лишние килограммы. Это наиболее простой и эффективный способ снизить вес.

— Время приема пищи так же важно, как-то, что вы едите. Чтобы нормализовать уровень сахара в крови, организуйте три основных сбалансированных приема пищи в день, — добавляет Анна Смольская.

Чтобы не дать развиться сахарному диабету, специалисты рекомендуют 150 минут активных физических нагрузок в неделю. Какой вид физической активности — не имеет значения, главное, чтобы занятия доставляли вам восторг и удовольствие (это позволит не забросить) и были регулярными.

К тому же, чтобы сахар в крови был в норме, очень важно спать не менее 7–8 часов в сутки и отправляться ко сну вовремя — не позже 23 часов.

— Качество сна напрямую влияет на гормональный баланс. Сон очень важен для восстановления бета-клеток поджелудочной железы. А мелатонин защищает ткань поджелудочной железы от разрушения, вызванного воспалением, — рассказала Анна Смольская. — Кроме того, когда вы чувствуете себя выспавшимся и отдохнувшим, у вас наверняка не будет тяги к сладостям и перекусам. Недостаток сна может повышать уровень кортизола (гормона стресса), а также уровень A1C и глюкозы в крови, усиливать резистентность к инсулину и заставлять вас потреблять больше калорий в течение дня.

Очень важно отказаться от плохих привычек и снизить уровень стресса. А еще важно отказаться от продуктов, которые, как считается, заряжают энергией.

— Курение повышает риск развития диабета на 30–40% по сравнению с некурящими людьми. Чем больше вы курите, тем больше вероятность болезни, — предупреждает Тамила Агаева.

— Кофе, чай, энергетические напитки и алкоголь нарушают уровень сахара в крови, поэтому их лучше избегать или, по крайней мере, сократить их потребление, — добавляет Анна Смольская.