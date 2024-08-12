Скупают худеющие, а страдают диабетики. Как врачи и пациенты обходят закон и получают «Оземпик» и его аналоги

Из-за того, что худеющие скупают препараты, страдают сами диабетики Источник: Лекарства под заказ из Турции / T.me; Дарья Селенская / Городские порталы











В погоне за красивым телом всё больше людей прибегают к помощи «Оземпика» и его аналогов — препаратов, применяемых для лечения диабета 2-го типа. В его использовании признавались зарубежные знаменитости Ким Кардашьян, Илон Маск, Шерон Осборн. Приспешники нашлись и в России: на нем худела телеведущая Дана Борисова, и не одна, а вместе с дочкой.

«Оземпик» был разработан в 2012 году для лечения сахарного диабета 2-го типа. Его выпускает датская компания Novo Nordisk. В 2021–2022 годах она выпустила на американский и европейский рынки еще один вариант этого инсулина — «Вегови», но уже для борьбы с ожирением.

В случае с иностранцами всё более-менее понятно: за границей семаглутид (действующее вещество, которое содержится в «Оземпике». — Прим. ред.) также разрешен для лечения ожирения. В России же его можно назначать только пациентам с диабетом 2-го типа. Несмотря на это, желающие обрести узкую талию обходят закон. Что еще страшнее — нарушают его и врачи, выяснил MSK1.RU.



Сейчас «Оземпик» и его аналоги спокойно выписывают пациентам, которые жалуются на резкий набор веса или невозможность сбросить лишние килограммы. При этом купить его в России трудно — острый дефицит этого препарата возник еще в 2023 году. Мы узнали, как его получают худеющие и к каким последствиям привела чрезмерная популярность лекарства.

Редакция MSK1.RU предупреждает, что назначение любого препарата должен проводить врач.



Только по рецепту и при диабете

О том, что датская фармацевтическая компания Novo Nordisk перестанет поставлять «Оземпик» в Россию, сообщали еще в 2023 году. Постепенно он действительно стал пропадать из аптек, и сейчас его едва ли можно найти.



Недавно российский Минздрав зарегистрировал третий аналог «Оземпика» отечественного производства — «Инсудайв» компании «ПСК Фарма». В аптеках можно найти еще два его аналога: «Семавик» и «Квинсента». Все эти препараты выдаются только по рецепту , отметили в ведомстве.

— Лекарственные препараты с МНН Семаглутид в соответствии с инструкцией к лекарственному препарату отпускаются по рецептам врача, — рассказали MSK1.RU в пресс-службе Минздрава России.

По словам доцента кафедры эндокринологии № 1 Сеченовского университета Олеси Гуровой, в России препараты с действующим веществом семаглутид («Оземпик», «Саксенда», «Семавик» и т. д.) назначают только пациентам с сахарным диабетом 2-го типа .

— Препарат в нашей стране одобрен только для применения при сахарном диабете 2-го типа. В мире в другой дозировке семаглутид также одобрен для применения пациентам с ожирением, — объяснила в разговоре с MSK1.RU Гурова.

Прописывают при лишних килограммах

Несмотря на это, российские врачи назначают «Оземпик» и его аналоги людям и без диабета. В некоторых случаях — при инсулинорезистентности («Это вообще не заболевание и не диагноз», — комментирует Олеся Гурова), а иногда и вовсе обходятся без медицинских заключений.

— За всех врачей не скажу, но конкретно моя [врач] дала добро на «Семавик» без специальных анализов, чисто по отсутствию противопоказаний и из-за моего высокого ИМТ (индекса массы тела), — рассказала MSK1.RU Галина, принимающая семаглутид. — Рецепт не выписывала, «Семавик» пока удавалось выкупать без рецепта из аптек через «Мегамаркет».

Источник: «Яндекс.Маркет»











Примерно такая же ситуация сложилась у Марины: ей врач назначил «Оземпик» просто потому, что после родов она набрала 35 кг.



— Это несвойственно вообще для моего организма. Я никогда не весила больше 65 кг. И тут всё стало плачевно после грудного вскармливания. Она мне прописала «Оземпик», сказала: «Тебе нужен толчок в плане похудения, ты не сможешь сама» , — рассказала MSK1.RU пациентка.

Поначалу Марина испугалась, но, выслушав позитивные отзывы знакомых, решилась. За 11 месяцев она сбросила 25 кг, а еще «перестроила организм и пищевые привычки», утверждает она.

— Я не жру тоннами. Я перестала употреблять сладкое, не хочу даже на него смотреть. Стараюсь питаться правильно. Сдала недавно анализы — у меня идеальные показатели, — отметила женщина.

«Вышла на знакомую в Казахстане»

Сейчас «Оземпик» в России практически не найти. Его нет в наличии в крупных аптечных сетях. Поэтому многие худеющие на уколах переходят на российский «Семавик».

Источник: eapteka.ru











Некоторые также покупают «Оземпик» через фарм-байеров. Так называют людей, которые на заказ закупают медикаменты в Турции, Египте и странах Европы, а потом привозят их в Россию. Препараты часто отправляют сюда службами доставки.

— Он [«Оземпик»] продавался в одной аптеке, но один укол стоит 25 500 рублей. Мне врач рекомендовал найти кого-то в Германии, где за 20 тысяч рублей можно купить три шприца в упаковке, которых хватит на семь месяцев. Но у меня такой возможности не было, и я вышла на знакомую в Казахстане — там один укол стоит 13 тысяч рублей, — признается Марина.

Другие просто перекупают препараты с рук.

— Моя мама купила его у своей коллеги. Она молодая, хотела себе делать уколы, но, когда узнала, что после них три года нельзя беременеть, передумала. И мама у нее просто купила, — рассказала MSK1.RU жительница Подмосковья Алина.



Как работает «чудо-средство»

Семаглутид имеет «центральный» механизм действия — он влияет на головной мозг и на его центр насыщения. Таким образом препарат подавляет аппетит и увеличивает насыщение, объяснила эндокринолог Олеся Гурова.



— Он также замедляет моторику кишечного тракта, и еда дольше держится в желудке. За счет этого и продляется фаза насыщения. В определенной дозировке он зарегистрирован в других странах именно с целью снижения веса, — рассказала врач.



Худеющие на «Оземпике» и его аналогах подтверждают, что семаглутид действительно подавляет аппетит. Однако делать уколы нужно только в те дни, когда не выходишь из дома. Иначе побочные эффекты застанут тебя врасплох, говорит Анастасия.

— Я в восторге! Он [«Оземпик»] просто снижает аппетит так, что я забываю кушать. Побочка — тошнота на второй день после укола и иногда потливость под утро. Но я выбираю день для укола так, чтобы завтра был выходной. Например, пятницу, — пояснила девушка.

Кстати, о побочках

По словам эндокринолога, ученым и врачам пока неизвестно о том, какой негативный эффект семаглутид может оказать на здоровых людей — просто потому, что никому не приходило в голову выяснить это.

— Это никто не исследует, потому что здоровые люди, по идее, не должны применять лекарственные препараты. Это касается не только этого препарата, но и любого другого, — объяснила MSK1.RU Олеся Гурова.

В то же время врач-эндокринолог и диетолог Егана Королева рассказала, что неправильная дозировка препарата может вызывать тошноту, рвоту и запоры . Кроме того, эффект от «Оземпика» вряд ли продлится долго: как только пациент перестанет принимать лекарство, сброшенные килограммы вернутся.

— Во время приема препарата вес сбрасывать гораздо легче, так как средство влияет на пищеварение и подавляет аппетит, — пояснила Королева. — Но после прекращения приема лишние килограммы закономерно возвращаются, и лишь 25 % из всех принимающих препарат по назначению врача удается удержать результат.



При испытаниях «Оземпика» на крысах были выявлены случаи возникновения рака щитовидной железы. На людях подобное исследование не проводилось, поэтому доказательств тому, что лекарство может вызывать онкологические заболевания, нет.



Скупают худеющие — страдают диабетики

Из-за того, что худеющие девушки скупают «Оземпик» и его аналоги, страдают те, кому действительно жизненно необходимы эти препараты. Одна из них — москвичка Анна, которая страдает диабетом.

— Я покупала «Оземпик» в июле 2022 года. К сентябрю его уже было проблемно найти в аптеке. С 2023-го можно было купить за 20 тысяч вместо 7–9 тысяч в редких аптеках. А к середине 2023-го вообще только через фарм-байеров, — рассказала MSK1.RU девушка.

Аналоги «Оземпика», как «Саксенда», в то время были довольно дорогими. Единственное, что спасло Анну, — выпуск «Семавика».

Сейчас «Семавик» стоит в районе 5 тысяч рублей Источник: eapteka.ru











— В феврале 2024-го выпустили наш российский «Семавик», и стало вообще легко. В каждой аптеке он есть, к счастью. Он ничем не отличается от зарубежных препаратов, кроме цены, побочек никаких не заметила, — отметила москвичка.

Но на «Семавике» тоже худеть начали, и это ужасно. Анна, москвичка с диабетом