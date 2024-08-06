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Здоровье Неловко спросить Без тренажерного зала: эти ежедневные привычки помогут вам сбросить лишний вес

Без тренажерного зала: эти ежедневные привычки помогут вам сбросить лишний вес

Специалисты из Ярославля рассказали о простых правилах, которые под силу каждому

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6 комментариев
Что может помочь сбросить пару лишних кило

Лето подходит к концу, а похудеть так и не удалось? Не беда, заняться собой можно в любое время года. И, для начала, необязательно изматывать себя силовыми тренировками в зале. Достаточно ввести в свой образ жизни привычки, которые поспособствуют избавлению от лишних кило.

Например врач-эндокринолог клиники «Медикал Он Груп — Ярославль» (Входит в группу «Медскан») Юлия Паутова советует начать с прогулок на свежем воздухе. Постепенно это войдет в привычку, а человек сможет задуматься о том, чтобы увеличить нагрузки.

— Заниматься спортом придется начать в любом случае. Но начинать нужно с малого. Самый подходящий вариант — это длительная ходьба в обычном темпе, разумная растяжка и дыхательная гимнастика. Если человек пойдет заниматься в зал, важно найти компетентного тренера, который подберет подходящую программу занятий, — пояснила врач.

Еще один плюс прогулок на свежем воздухе: кислород. По словам специалиста, это очень мощный «жиросжигатель». При сидячей работе, в целом, стоит больше времени уделять любой физической активности.

— Нужно делать перерывы на движение, использовать любую возможность для активности. Больше двигаться до и после работы. Ходить по лестнице, а не подниматься на лифте. Например, если вы ездите на общественном транспорте, можно выходить за 2–3 остановки от конечного пункта и дойти до него пешком. Занимайтесь зарядкой утром и вечером, дыхательными практиками. Главное — поставить в приоритет движение. Многие не подозревают, как важен кислород в процессе похудения. Поэтому для людей, которые хотят сбросить вес, важно гулять на свежем воздухе. Одна из хороших практик — ходить полтора часа подряд без перерыва. Дыхательные практики очень важны, кислород реально «сжигает жир», это его химическое «призвание», — рассказала Юлия Паутова.

Также на фигуру влияет и режим сна. Эндокринолог-диетолог из клиники «Медикал Он Груп — Ярославль» (входит в группу «Медскан») Юлия Блинова говорит, что привычка поздно ложиться в кровать может сыграть злую шутку и стать причиной образования лишнего веса.

— Нормализация массы тела начинается с восстановления циркадного ритма человека. Это цикл в организме человека продолжительностью 2–4 часа, работает в фоновом режиме и поддерживает работу всех наших внутренних органов. Основной из них — это цикл сна и бодрствования, от которого очень сильно зависит наше состояние. И важно понимать, что любое снижение веса начинается с раннего засыпания, — пояснила Юлия.

Как правило, пациентам, желающим похудеть, врачи рекомендуют засыпать до 11 вечера. В идеале ложиться в 10.

— Поскольку с 9 до 11 вечера вырабатывается мелатонин — такой основной «гормон молодости», отвечающий за многие обменные процессы. Если человек не высыпается, например, ежедневно ложится после полуночи, то это уже приводит к набору веса. В частности в области живота. И крайне сложно снижать вес при таком позднем засыпании, — рассказала Юлия Блинова.

Ранее мы рассказывали, как монодиеты отражаются на организме и почему нельзя придерживаться такого рациона.

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Комментарии
6
Гость
6 августа 2024, 16:17
В целом, всё правильно сказано. Просто у большинства, у которых лишний вес, куча объективных и субъективных причин, по которым у них не получается жить так, чтобы стать здоровее и похудеть...
Гость
6 августа 2024, 08:06
Да половине людей в стране, их ЗП просто не позволяет растолстеть, а те кто растолстели, просто с голоду пухнут
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