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Хватит ли на всех COVID-коек: как менялось число госпитализированных больных в Ярославле

Сравниваем текущую ситуацию с пиком пандемии

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В области начали усиление из-за коронавирусной инфекции

В области начали усиление из-за коронавирусной инфекции

В Ярославле массово разворачивают COVID-койки: сколько их сейчас

Всю последнюю неделю в Ярославской области каждый день прирастает число заболевших коронавирусом. По сравнению с летними месяцами, в октябре в регионе заражается вдвое больше людей.

Чтобы оценить масштаб эпидемии, мы сравнили текущую ситуацию с пиковыми значениями в регионе, которые пришлись на июнь. 4 июня в Ярославской области в ковид-отделениях находились 762 пациента.

— Продолжаем наращивать мощности наших больниц. В медучреждениях региона развернуто уже 1529 коек. Почти половина из них пустует, но резерв должен быть, — сообщал тогда губернатор Дмитрий Миронов.

Спустя четыре месяца ситуация обстоит следующим образом: на 12 октября в ковид-отделения госпитализированы 973 человека.

— Для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями задействована 21 медицинская организация. В них развернута 1351 койка, оснащенная в соответствии с требованиями Минздрава России. В случае необходимости будет развернуто 2000 коек, — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

СЮЖЕТ

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Только цифры показывают, что ситуация сегодня выглядит хуже, чем в пиковые дни. Однако власти региона не спешат вводить дополнительные меры для того, чтобы остановить распространение инфекции. Единственная мера, которая действует в течение многих месяцев, — обязательный масочный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах.

По мнению главного врача Переславской центральной районной больницы, где отменили стационар для всех, кроме COVID-больных, мы только приближаемся к новому пику. С похолоданием наступают идеальные условия для распространения коронавирусной инфекции.

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