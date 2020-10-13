Хватит ли на всех COVID-коек: как менялось число госпитализированных больных в Ярославле

Всю последнюю неделю в Ярославской области каждый день прирастает число заболевших коронавирусом. По сравнению с летними месяцами, в октябре в регионе заражается вдвое больше людей.

Чтобы оценить масштаб эпидемии, мы сравнили текущую ситуацию с пиковыми значениями в регионе, которые пришлись на июнь. 4 июня в Ярославской области в ковид-отделениях находились 762 пациента.

— Продолжаем наращивать мощности наших больниц. В медучреждениях региона развернуто уже 1529 коек. Почти половина из них пустует, но резерв должен быть, — сообщал тогда губернатор Дмитрий Миронов.

