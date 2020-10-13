Хватит ли на всех COVID-коек: как менялось число госпитализированных больных в Ярославле

В Ярославле массово разворачивают COVID-койки: сколько их сейчас
Всю последнюю неделю в Ярославской области каждый день прирастает число заболевших коронавирусом. По сравнению с летними месяцами, в октябре в регионе заражается вдвое больше людей.
Чтобы оценить масштаб эпидемии, мы сравнили текущую ситуацию с пиковыми значениями в регионе, которые пришлись на июнь.
— Продолжаем наращивать мощности наших больниц. В медучреждениях региона развернуто уже 1529 коек. Почти половина из них пустует, но резерв должен быть, — сообщал тогда губернатор Дмитрий Миронов.
Спустя четыре месяца ситуация обстоит следующим образом: на
— Для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями задействована 21 медицинская организация. В них развернута 1351 койка, оснащенная в соответствии с требованиями Минздрава России. В случае необходимости будет развернуто 2000 коек, — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.
Только цифры показывают, что ситуация сегодня выглядит хуже, чем в пиковые дни. Однако власти региона не спешат вводить дополнительные меры для того, чтобы остановить распространение инфекции. Единственная мера, которая действует в течение многих месяцев, — обязательный масочный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах.
По мнению главного врача Переславской центральной районной больницы, где отменили стационар для всех, кроме COVID-больных, мы только приближаемся к новому пику. С похолоданием наступают идеальные условия для распространения коронавирусной инфекции.