В Ярославской области от коронавируса скончался 50-й пациент

В Ярославской области коронавирус подтвердился ещё у 81 человека
В Ярославской области продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки положительные тесты подтвердились ещё у 81 человека, с больничных выписаны только шесть человек. Также на утро 12 октября сообщается о новой смерти от инфекции - скончалась 65-летняя женщина.
— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 9378 заболевших коронавирусной инфекцией, 8679 человек выздоровели, 50 умерли, — подвели общие цифры в федеральном оперативном штабе.
В России продолжается ежедневный прирост числа заражённых, который превышает количество выздоравливающих пациентов. В понедельник зафиксировано 13 592 новых случая COVID-19, выписаны с больничных 3793 пациента.