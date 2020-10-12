«Идеальные условия для вируса»: врач рассказал, при какой температуре COVID-19 наиболее опасен

Пока в одних регионах России официально объявляют вторую волну коронавируса, а в других продолжают стоически сдерживать натиск антисептиками, мы поговорили с главным врачом Переславской центральной районной больницы Кириллом Харчиковым. В Переславле находится одна из крупнейших больниц Ярославской области, где развернули 40 коек для больных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии именно Переславская область одна из первых столкнулась со случаями заражения в связи с близостью к столице.



Всё лето на ковид-койках находилось не больше 15 пациентов одновременно, с осени в больнице находятся 25 человек с коронавирусом. Пять ответов главного врача о ситуации сегодня.