12 октября понедельник
СЕЙЧАС +9°С
usd 77.03
eur 90.72
Тема дняМолодой водитель насмерть сбил велосипедистку

Все новости

Все новости

«Идеальные условия для вируса»: врач рассказал, при какой температуре COVID-19 наиболее опасен

Доктор из Ярославской области ответил на пять самых важных вопросов о коронавирусе

2 509
7Обсудить

Поделиться

Главный врач Переславской больницы считает, что мы не пережили ещё и первую волну

Главный врач Переславской больницы считает, что мы не пережили ещё и первую волну

Врач рассказал, при какой температуре COVID-19 наиболее опасен

Пока в одних регионах России официально объявляют вторую волну коронавируса, а в других продолжают стоически сдерживать натиск антисептиками, мы поговорили с главным врачом Переславской центральной районной больницы Кириллом Харчиковым. В Переславле находится одна из крупнейших больниц Ярославской области, где развернули 40 коек для больных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии именно Переславская область одна из первых столкнулась со случаями заражения в связи с близостью к столице.

Всё лето на ковид-койках находилось не больше 15 пациентов одновременно, с осени в больнице находятся 25 человек с коронавирусом. Пять ответов главного врача о ситуации сегодня.

Вирус будет распространяться через поверхности

— Идеальные условия для распространения вируса через поверхности — +4 градуса. При этой температуре он сохраняется в течение двух недель, особенно хорошо в жидкостях. Сейчас у нас температура стремится к этому уровню, а значит, коронавирус будет активнее распространяться, — объясняет главный врач Кирилл Харчиков. — Во внешней среде вирус может сохраняться в течение суток при температуре до 37 градусов.

Харчиков Кирилл Сергеевич с 2018 года руководит центральной районной больницей Переславля-Залесского, ранее занимал должность главного врача Ярославской областной детской больницы № 1.

Заражение можно «накопить»

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Малая дозировка, но часто будет равна одной большой дозировке вируса от близкого контакта с больным. Сходили в магазин, кто-то чихнул, в общественном транспорте поехали, в кино сходили, с друзьями встретились — чем больше контактов, тем выше риск заболеть.

Больше всего нужно беречься людям с тремя болезнями

— Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, полнота и лишний вес — эти люди тяжелее всего переносят коронавирус. Им стоит исключить лишние контакты сейчас, надевать средства индивидуальной защиты и пользоваться антисептиками. Я не буду вдаваться в трудные объяснения, почему именно эти болезни. Это связано с обменом веществ, устоявшимся у таких людей метаболизмом, конституциональными особенностями.

Это же подтверждает и главный внештатный специалист Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Не спешите с вакциной

— В первую очередь нужно привиться врачам, рискующим своим здоровьем. На втором этапе я бы рекомендовал привиться педагогическим работникам, работникам торговли. У нас в разработке ещё несколько вакцин. Возможно, они будут более очищенными. То, что есть сейчас, первая вакцина — она необходима, как вода и хлеб, чтобы утолить первоначальную потребность тех, кто работает на передовой и больше других подвержен риску заразиться.

В России и в Ярославле в том числе уже начали тестировать новую вакцину от коронавируса на добровольцах и медицинских работниках. У неё есть побочные эффекты.

Профилактика и лечение

— Нас пандемия в первую очередь должна научить, помимо того, что нужно мыть руки, самым простым правилам эпидемиологии — носить маски правильно, а не под носом, сокращать контакты, когда плохо себя чувствуешь. Так мы и другими вирусными простудными будем реже болеть, — напоминает Кирилл Харчиков. — Я за то, чтобы использовать одноразовые маски.

И даёт совет, который доктор получил сам, когда заразился коронавирусом.

— И в лечении, и в качестве профилактики можно использовать средство «Гриппферон» в нос. Также хороши промывания носа средствами с морской водой и соляным раствором. Чем меньше грязи скапливается на слизистой, тем лучше, — добавил Кирилл Харчиков. — И держите руки подальше от лица, не теряйте бдительности и будьте здоровы!

Полное интервью с доктором смотрите в «Инстаграм» 76ru_news.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!