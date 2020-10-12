«Идеальные условия для вируса»: врач рассказал, при какой температуре COVID-19 наиболее опасен

Врач рассказал, при какой температуре COVID-19 наиболее опасен
Пока в одних регионах России официально объявляют вторую волну коронавируса, а в других продолжают стоически сдерживать натиск антисептиками, мы поговорили с главным врачом Переславской центральной районной больницы Кириллом Харчиковым. В Переславле находится одна из крупнейших больниц Ярославской области, где развернули 40 коек для больных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии именно Переславская область одна из первых столкнулась со случаями заражения в связи с близостью к столице.
Всё лето на ковид-койках находилось не больше 15 пациентов одновременно, с осени в больнице находятся 25 человек с коронавирусом. Пять ответов главного врача о ситуации сегодня.
Вирус будет распространяться через поверхности
— Идеальные условия для распространения вируса через поверхности — +4 градуса. При этой температуре он сохраняется в течение двух недель, особенно хорошо в жидкостях. Сейчас у нас температура стремится к этому уровню, а значит, коронавирус будет активнее распространяться, — объясняет главный врач Кирилл Харчиков. — Во внешней среде вирус может сохраняться в течение суток при температуре до 37 градусов.
Харчиков Кирилл Сергеевич с 2018 года руководит центральной районной больницей Переславля-Залесского, ранее занимал должность главного врача Ярославской областной детской больницы
Заражение можно «накопить»
— Малая дозировка, но часто будет равна одной большой дозировке вируса от близкого контакта с больным. Сходили в магазин, кто-то чихнул, в общественном транспорте поехали, в кино сходили, с друзьями встретились — чем больше контактов, тем выше риск заболеть.
Больше всего нужно беречься людям с тремя болезнями
— Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, полнота и лишний вес — эти люди тяжелее всего переносят коронавирус. Им стоит исключить лишние контакты сейчас, надевать средства индивидуальной защиты и пользоваться антисептиками. Я не буду вдаваться в трудные объяснения, почему именно эти болезни. Это связано с обменом веществ, устоявшимся у таких людей метаболизмом, конституциональными особенностями.
Это же подтверждает и главный внештатный специалист Минздрава РФ Оксана Драпкина.
Не спешите с вакциной
— В первую очередь нужно привиться врачам, рискующим своим здоровьем. На втором этапе я бы рекомендовал привиться педагогическим работникам, работникам торговли. У нас в разработке ещё несколько вакцин. Возможно, они будут более очищенными. То, что есть сейчас, первая вакцина — она необходима, как вода и хлеб, чтобы утолить первоначальную потребность тех, кто работает на передовой и больше других подвержен риску заразиться.
В России и в Ярославле в том числе уже начали тестировать новую вакцину от коронавируса на добровольцах и медицинских работниках. У неё есть побочные эффекты.
Профилактика и лечение
— Нас пандемия в первую очередь должна научить, помимо того, что нужно мыть руки, самым простым правилам эпидемиологии — носить маски правильно, а не под носом, сокращать контакты, когда плохо себя чувствуешь. Так мы и другими вирусными простудными будем реже болеть, — напоминает Кирилл Харчиков. — Я за то, чтобы использовать одноразовые маски.
И даёт совет, который доктор получил сам, когда заразился коронавирусом.
— И в лечении, и в качестве профилактики можно использовать средство «Гриппферон» в нос. Также хороши промывания носа средствами с морской водой и соляным раствором. Чем меньше грязи скапливается на слизистой, тем лучше, — добавил Кирилл Харчиков. — И держите руки подальше от лица, не теряйте бдительности и будьте здоровы!