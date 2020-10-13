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В Ярославской области собираются развернуть 3000 коек для больных коронавирусом

Число госпитализированных сегодня превысило весенний максимум

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В Ярославской области всё больше больниц перепрофилируют в COVID-госпитали&nbsp;

В Ярославской области всё больше больниц перепрофилируют в COVID-госпитали 

В Ярославской области готовы развернуть 3000 коек для больных COVID-19

В Ярославской области статистика по коронавирусу заставила чиновников принимать новые меры. Из-за растущего числа новых заболевших и госпитализированных с COVID-19 в регионе готовятся развернуть небывалое количество коек.

По данным на 13 октября, в больницах находятся 976 человек, развёрнуто 1519 коек. Это уже больше, чем в пиковые даты пандемии, которые у нас пришлись на июнь.

— В случае ухудшения эпидемиологической ситуации департамент готов увеличить количество перепрофилированных коек до трёх тысяч, — сообщают в областном правительстве. — Согласно методическим рекомендациям Минздрава госпитализируются пациенты на перепрофилированные койки в больницы лишь при тяжелой и средней формах течения заболевания. Определяет эту форму только врач во время осмотра.

Вероятно, что значительное увеличение мест для больных коронавирусом скажется на лечении больных с другими диагнозами — ведь койки перепрофилируют из действующих отделений. Так, например, Переславская ЦРБ перестала принимать всех пациентов на госпитализацию, работая как ковид-госпиталь. То же самое произошло с больницей в Карабихе и госпиталем ветеранов войн.

Пациентов с лёгкой формой коронавируса оставляют на домашнем лечении. За минувшие сутки инфекция подтвердилась ещё у 82 человек, при этом число новых заболевших превышает число выздоровевших.

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COVID-19коронавирус
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