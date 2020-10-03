В Ярославле из-за коронавируса закроют популярный автобусный маршрут

В Ярославле остановят работу автобусного маршрута № 22С. Автобусы перестанут ходить в понедельник, 5 октября. В мэрии эту меру связали с коронавирусом.



— В связи с принимаемыми мерами по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции и переходом обучающих ЯрГУ имени Демидова на дистанционное обучение с 5 октября и до начала очного обучения регулярные перевозки пассажиров по маршруту № 22С осуществляться не будут, — сказали в мэрии Ярославля.