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В Ярославле из-за коронавируса закроют популярный автобусный маршрут

Как это объяснили власти

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Автобусы перестанут выходить на маршрут 5 октября&nbsp;

Автобусы перестанут выходить на маршрут 5 октября 

В Ярославле из-за коронавируса закрыли автобусный маршрут

В Ярославле остановят работу автобусного маршрута № 22С. Автобусы перестанут ходить в понедельник, 5 октября. В мэрии эту меру связали с коронавирусом.

— В связи с принимаемыми мерами по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции и переходом обучающих ЯрГУ имени Демидова на дистанционное обучение с 5 октября и до начала очного обучения регулярные перевозки пассажиров по маршруту № 22С осуществляться не будут, — сказали в мэрии Ярославля.

Автобус ходил из центра до студенческого городка&nbsp;

Автобус ходил из центра до студенческого городка 

Дело в том, что автобус № 22С пользовался популярностью среди студентов ЯрГУ. От Красной площади на нём можно доехать до студенческого городка Заволгой.

Напомним, Ярославский государственный университет имени Демидова перешёл на дистанционное обучение. Комиссия вуза приняла такое решение, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников и студентов.

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