«Эпидобстановка ухудшается»: в Ярославле несколько крупных вузов перевели на дистант

Ярославский государственный университет имени Демидова перешёл на дистанционное обучение. Комиссия вуза приняла такое решение, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников и студентов.



— В вузе были лишь точечные случаи заболевания коронавирусом — не более одного студента в группе. Группы закрывали на карантин, — сообщили в ЯрГУ. — Сейчас эпидемиологическая обстановка ухудшается, поэтому университет перешёл на дистанционное обучение на две недели.



Ранее стало известно о переходе на дистанционное обучение Ярославского государственного театрального института. Студенты нескольких курсов этого вуза до сих пор продолжают учиться на удалёнке. Также известно, что по системе дистанционного обучения работает Ярославская государственная сельхозакадемия. Студенты ЯГТУ и ЯГМУ занимаются очно, а в ЯГПУ ввели смешанный формат обучения.

