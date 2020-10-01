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Еще больше заразившихся: оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в Ярославской области

Количество выздоровевших в 14 раз меньше

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В Ярославской области за сутки выздоровели только 4 человека

В Ярославской области за сутки выздоровели только 4 человека

В Ярославской области за сутки коронавирусом заболели 57 человек

В Ярославской области, по данным на 1 октября, за сутки выявлено 57 новых случаев коронавируса. Это больше, чем рекорд сентября, который был зарегистрирован в последний день месяца. А вот выздоровело всего 4 человека. К счастью, обошлось без летальных случаев.

— ‌С начала эпидемии в Ярославской области коронавирусом заболели‌ 8644 человека, 8084 выздоровело,‌ ‌46 умерло, — подытожили в федеральном оперштабе. ‌

На инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализировано 587 пациентов: 164 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 423 с типичной клиникой COVID-19.

В целом в России, по данным федерального оперштаба, за сутки было зарегистрировано 8945 подтвержденных случаев COVID-19, а за весь период эпидемии — 1 185 231 случай.

Напомним, в Ярославской области из-за коронавируса на карантин закрыли целую школу.

Как выглядит статистика в целом

Как выглядит статистика в целом

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оперштабстатистика COVID-19коронавирус
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