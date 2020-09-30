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В Ярославской области ещё одну школу полностью закрыли на карантин по коронавирусу

Власти рассматривают вариант введения в ней дистанта

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Брейтовская школа стала второй полностью закрытой на карантин в регионе&nbsp;

Брейтовская школа стала второй полностью закрытой на карантин в регионе 

Еще одну школу в Ярославской области закрыли на карантин по коронавирусу

В Ярославской области ещё одну школу полностью закрыли на карантин — по коронавирусу. Речь идет о Брейтовской средней школе, где учится 495 детей и работает 62 педагога. Как пояснили власти, решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

— С целью предупредить дальнейшее распространение инфекции педагоги и школьники уходят на карантин сроком на одну неделю, — прокомментировала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Учебные программы будут скорректированы, рассматривается вопрос о частичном введении дистанционного обучения по отдельным направлениям.

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Карантин в школе объявлен с 30 сентября по 6 октября включительно. В это время в здании проведут полную дезинфекцию помещений.

Также в Брейтовском районе из-за коронавируса на особый режим работы переведена местная администрация — прием граждан ведется исключительно по записи. Руководство района обратилось к жителям с просьбой соблюдать масочный режим, сократить массовое общение, а людям старше 65 лет, по возможности, оставаться дома.

Напомним, на карантин полностью закрыта и школа № 18 в Ярославле. Правда, в этой ситуации власти заявляют, что причиной стал не коронавирус, а ОРВИ. Всего в регионе, по данным на 29 сентября, на карантин было закрыто 68 классов в школах и 8 групп в садиках.

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