В Ярославской области ещё одну школу полностью закрыли на карантин по коронавирусу

Карантин в школе объявлен с 30 сентября по 6 октября включительно. В это время в здании проведут полную дезинфекцию помещений.



Также в Брейтовском районе из-за коронавируса на особый режим работы переведена местная администрация — прием граждан ведется исключительно по записи. Руководство района обратилось к жителям с просьбой соблюдать масочный режим, сократить массовое общение, а людям старше 65 лет, по возможности, оставаться дома.



Напомним, на карантин полностью закрыта и школа № 18 в Ярославле. Правда, в этой ситуации власти заявляют, что причиной стал не коронавирус, а ОРВИ. Всего в регионе, по данным на 29 сентября, на карантин было закрыто 68 классов в школах и 8 групп в садиках.

