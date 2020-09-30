Новый рекорд по заболевшим: в Ярославской области сообщили о росте заражений коронавирусом

В Ярославской области, по данным на 30 сентября, коронавирус за сутки выявлен у 54 человек. Это рекорд сентября. Выздоровело и выписано 44 жителя региона. Летальных исходов, к счастью, нет. При этом растет количество госпитализированных.

— На инфекционных и перепрофилированных койках в стационарах региона находятся 590 пациентов. Из них 158 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 432 — с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в региональном оперштабе.

С начала сентября количество пациентов в больницах увеличилось почти вдвое. Для сравнения: 1 сентября в стационарах лежало всего 325 человек с подтвержденным диагнозом и симптомами коронавируса.

