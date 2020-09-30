Новый рекорд по заболевшим: в Ярославской области сообщили о росте заражений коронавирусом

В Ярославской области 54 человека заболели коронавирусом, 44 — вылечились
В Ярославской области, по данным на 30 сентября, коронавирус за сутки выявлен у 54 человек. Это рекорд сентября. Выздоровело и выписано 44 жителя региона. Летальных исходов, к счастью, нет. При этом растет количество госпитализированных.
— На инфекционных и перепрофилированных койках в стационарах региона находятся 590 пациентов. Из них 158 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 432 — с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в региональном оперштабе.
С начала сентября количество пациентов в больницах увеличилось почти вдвое. Для сравнения: 1 сентября в стационарах лежало всего 325 человек с подтвержденным диагнозом и симптомами коронавируса.
На карантине находится 2019 человек, контактировавших с заболевшими.
Напомним, всего с начала эпидемии в Ярославской области зарегистрировано 8587 заражений COVID-19, выздоровело 8080 человек, умерло 46 человек. В целом в России за последние сутки подтвержден 8481 новый случай коронавируса. Нарастающим итогом — 1 176 286 случаев. Выписано за весь период — 958 257 человек, умерло 20 722 человека.
Напомним, в Ярославской области еще одну школу полностью закрыли на карантин по коронавирусу.