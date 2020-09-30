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Новый рекорд по заболевшим: в Ярославской области сообщили о росте заражений коронавирусом

Свежие данные на 30 сентября

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В Ярославской области 54 новых заболевших коронавирусом

В Ярославской области 54 новых заболевших коронавирусом

В Ярославской области 54 человека заболели коронавирусом, 44 — вылечились

В Ярославской области, по данным на 30 сентября, коронавирус за сутки выявлен у 54 человек. Это рекорд сентября. Выздоровело и выписано 44 жителя региона. Летальных исходов, к счастью, нет. При этом растет количество госпитализированных.

— На инфекционных и перепрофилированных койках в стационарах региона находятся 590 пациентов. Из них 158 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 432 — с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в региональном оперштабе.

С начала сентября количество пациентов в больницах увеличилось почти вдвое. Для сравнения: 1 сентября в стационарах лежало всего 325 человек с подтвержденным диагнозом и симптомами коронавируса.

На карантине находится 2019 человек, контактировавших с заболевшими.

Напомним, всего с начала эпидемии в Ярославской области зарегистрировано 8587 заражений COVID-19, выздоровело 8080 человек, умерло 46 человек. В целом в России за последние сутки подтвержден 8481 новый случай коронавируса. Нарастающим итогом — 1 176 286 случаев. Выписано за весь период — 958 257 человек, умерло 20 722 человека.

Напомним, в Ярославской области еще одну школу полностью закрыли на карантин по коронавирусу.

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