Грядут новые облавы: мэр Ярославля ужесточил контроль за соблюдением масочного режима

Мэр Ярославля ужесточил контроль за соблюдением масочного режима
Мэр Ярославля Владимир Волков распорядился провести рейды по проверке соблюдения масочного режима в магазинах, кафе и общественном транспорте.
— После тёплого летнего периода мы с вами видим, что многие наши друзья, знакомые, посетители торговых сетей относятся к этому расслабленно. Не надо забывать, что инфекция никуда не ушла, вспышка может произойти в любой момент. Я прошу глав территориальных администраций совместно с Роспотребнадзором, с управлением потребительского рынка провести по своим районам дополнительные рейды по всем рынкам, торговым сетям, небольшим магазинам. Маски, санитайзеры для обработки рук должны стоять везде. Что касается муниципального транспорта и транспорта, который работает на территории города, то в нем также необходимо провести рейды, чтобы условия масочного режима соблюдались Прошу всех подключиться к этой работе. Сейчас осень, наступают холода. В такое время традиционно происходят вспышки вирусных заболеваний, но COVID-19 — это отдельная инфекция, на которую нужно обращать особое внимание, — сказал на общегородском совещании в мэрии 29 сентября глава города.
На проверки мэр дал две недели. После этого он будет ждать отчет о проделанной работе.
Тем временем заместитель начальника управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Светлана Ковалькова напомнила, какие именно требования рекомендуется выполнять в сфере торговли и питания. В списке значатся измерение температуры работникам, ношение масок и респираторов, наличие антисептиков для обработки рук персонала и посетителей, проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, проветривания, дезинфекция каждые 2–4 часа всех контактных поверхностей — ручек, тележек, наличие разметки для соблюдения безопасного расстояния, расстановка в кафе столов так, чтобы между ними было расстояние — не менее 1,5 метра.
Напомним, масочный режим действует в Ярославской области с 16 мая. По указу губернатора носить маски жители региона должны во всех общественных местах, включая транспорт и магазины. За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы: для граждан — 1–30 тысяч рублей, для должностных лиц — 10–50 тысяч рублей, для юридических лиц — 100–300 тысяч рублей.