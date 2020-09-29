Грядут новые облавы: мэр Ярославля ужесточил контроль за соблюдением масочного режима

На проверки мэр дал две недели. После этого он будет ждать отчет о проделанной работе.



Тем временем заместитель начальника управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Светлана Ковалькова напомнила, какие именно требования рекомендуется выполнять в сфере торговли и питания. В списке значатся измерение температуры работникам, ношение масок и респираторов, наличие антисептиков для обработки рук персонала и посетителей, проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, проветривания, дезинфекция каждые 2–4 часа всех контактных поверхностей — ручек, тележек, наличие разметки для соблюдения безопасного расстояния, расстановка в кафе столов так, чтобы между ними было расстояние — не менее 1,5 метра.



Напомним, масочный режим действует в Ярославской области с 16 мая. По указу губернатора носить маски жители региона должны во всех общественных местах, включая транспорт и магазины. За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы: для граждан — 1–30 тысяч рублей, для должностных лиц — 10–50 тысяч рублей, для юридических лиц — 100–300 тысяч рублей.