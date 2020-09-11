Чёрный фонтан, цветная плитка: как в Ярославле изменили сквер на площади Труда

В Ярославле в сквере у площади Труда заасфальтировали фонтан
В Ярославле с начала лета ремонтировали сквер у пощади Труда. Площадь Труда преображается. С графиком опаздывали, рабочих даже торопил мэр. Всё для того, чтобы открыть место к Дню города.
По проекту в сквере должны были заменить асфальтовое покрытие, вымостить дорожки пешеходной плиткой, отреставрировать чашу фонтана и переделать освещение.
— Светодиодные торшеры улучшенного дизайна сделают сквер более освещённым, — обещал мэр Ярославля.
На всё это дело потратили 13 миллионов рублей. Вот как должен был выглядеть сквер по проекту:
А вот как он выглядит сейчас.
Новых светодиодных торшеров мы не нашли.
Убран забор у одной стеклянной башни, вторая еще не доделана.
Сдать сквер должны 12 сентября, ко Дню города????