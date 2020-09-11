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Чёрный фонтан, цветная плитка: как в Ярославле изменили сквер на площади Труда

Как выглядит обновленная территория

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Такая окраска, предполагается, даёт бОльшую глубину

Такая окраска, предполагается, даёт бОльшую глубину

В Ярославле в сквере у площади Труда заасфальтировали фонтан

В Ярославле с начала лета ремонтировали сквер у пощади Труда. Площадь Труда преображается. С графиком опаздывали, рабочих даже торопил мэр. Всё для того, чтобы открыть место к Дню города.

По проекту в сквере должны были заменить асфальтовое покрытие, вымостить дорожки пешеходной плиткой, отреставрировать чашу фонтана и переделать освещение.

— Светодиодные торшеры улучшенного дизайна сделают сквер более освещённым, — обещал мэр Ярославля.

На всё это дело потратили 13 миллионов рублей. Вот как должен был выглядеть сквер по проекту:

Дороги должны быть вымощены так

Дороги должны быть вымощены так

А вот как он выглядит сейчас.

Новых светодиодных торшеров мы не нашли.

Убран забор у одной стеклянной башни, вторая еще не доделана.

Сдать сквер должны 12 сентября, ко Дню города????

Установлены новые лавки, но пока не везде

Установлены новые лавки, но пока не везде

Плитку положили

Плитку положили

Фото вчерашнее — газоны выглядели так

Фото вчерашнее — газоны выглядели так

От башен-близнецов убрали забор

От башен-близнецов убрали забор

Но не весь

Но не весь

Плитка разноцветная

Плитка разноцветная

Вместо асфальта теперь везде плитка

Вместо асфальта теперь везде плитка

Как вам обновление сквера?

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    парксквер
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