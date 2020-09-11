Чёрный фонтан, цветная плитка: как в Ярославле изменили сквер на площади Труда

В Ярославле с начала лета ремонтировали сквер у пощади Труда. Площадь Труда преображается. С графиком опаздывали, рабочих даже торопил мэр. Всё для того, чтобы открыть место к Дню города.

По проекту в сквере должны были заменить асфальтовое покрытие, вымостить дорожки пешеходной плиткой, отреставрировать чашу фонтана и переделать освещение.

— Светодиодные торшеры улучшенного дизайна сделают сквер более освещённым, — обещал мэр Ярославля.

На всё это дело потратили 13 миллионов рублей. Вот как должен был выглядеть сквер по проекту: