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В Ярославле начали благоустраивать скверы на площади Труда

В Ярославле начали благоустраивать скверы на площади Труда

В Ярославле началось благоустройство сквера на площади Труда.

— Реконструкция проходит по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» и федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь заменят асфальтовое покрытие, пешеходная зона будет вымощена большеформатной двухцветной плиткой. Будет отреставрирована чаша фонтана. А светодиодные торшеры улучшенного дизайна сделают сквер более освещённым. Уверен, что после благоустройства эта территория заиграет новыми красками и здесь будут отдыхать ещё больше ярославцев, — написал мэр Ярославля Владимир Волков на своей страничке в соцсетях.

Напомним, во время народного голосования в 2018 году за общественные территории, которые стоит отремонтировать в Ярославле, сквер на площади Труда занял четвёртое место. Работы оценены в 13 миллионов рублей. Закончить благоустройство должны до 30 сентября 2020 года.

Видимо, на роликах будем кататься по плитке

Видимо, на роликах будем кататься по плитке

План реконструкции

План реконструкции

Предполагается, что сквер будет выглядеть так

Предполагается, что сквер будет выглядеть так

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сквер на площади Труда
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