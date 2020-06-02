В Ярославле началось благоустройство сквера на площади Труда.



— Реконструкция проходит по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» и федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь заменят асфальтовое покрытие, пешеходная зона будет вымощена большеформатной двухцветной плиткой. Будет отреставрирована чаша фонтана. А светодиодные торшеры улучшенного дизайна сделают сквер более освещённым. Уверен, что после благоустройства эта территория заиграет новыми красками и здесь будут отдыхать ещё больше ярославцев, — написал мэр Ярославля Владимир Волков на своей страничке в соцсетях.

