«Вызывает большие опасения»: мэр Ярославля упрекнул подрядчика за ремонт сквера на площади Труда

Ремонт сквера на площади Труда идёт с опозданием от графика
Мэр Ярославля Владимир Волков раскритиковал работу компании «Ярдорремстрой» за ремонт сквера на площади Труда. По данным властей, работы там идут с опозданием примерно в неделю от графика.
— Неоднократно ваши сотрудники клятвенно обещали ускориться, закупить плитку заранее. У нас ваш объект вызывает большие опасения по срокам ввода. Отставание есть. Огромная просьба ускориться и сдать объект вовремя. День города через месяц. Было бы очень приятно открыть этот сквер, — отметил мэр Владимир Волков на общегородском совещании 11 августа.
Срок на завершение работ рабочим поставлен до 12 сентября. Представитель подрядчика пообещал ускориться.
Напомним, благоустройство сквера на площади Труда стартовало в июне. Реконструкция проходит по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» и федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На работы выделено около 13 миллионов рублей. Здесь должны вымостить пешеходную зону двухцветной плиткой, отреставрировать чашу фонтана и поставить светодиодные торшеры.