«Вызывает большие опасения»: мэр Ярославля упрекнул подрядчика за ремонт сквера на площади Труда

Мэр Ярославля Владимир Волков раскритиковал работу компании «Ярдорремстрой» за ремонт сквера на площади Труда. По данным властей, работы там идут с опозданием примерно в неделю от графика.

— Неоднократно ваши сотрудники клятвенно обещали ускориться, закупить плитку заранее. У нас ваш объект вызывает большие опасения по срокам ввода. Отставание есть. Огромная просьба ускориться и сдать объект вовремя. День города через месяц. Было бы очень приятно открыть этот сквер, — отметил мэр Владимир Волков на общегородском совещании 11 августа.