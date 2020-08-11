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«Вызывает большие опасения»: мэр Ярославля упрекнул подрядчика за ремонт сквера на площади Труда

Работы идут с опозданием

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Ремонт идёт уже больше двух месяцев

Ремонт идёт уже больше двух месяцев

Ремонт сквера на площади Труда идёт с опозданием от графика

Мэр Ярославля Владимир Волков раскритиковал работу компании «Ярдорремстрой» за ремонт сквера на площади Труда. По данным властей, работы там идут с опозданием примерно в неделю от графика.

— Неоднократно ваши сотрудники клятвенно обещали ускориться, закупить плитку заранее. У нас ваш объект вызывает большие опасения по срокам ввода. Отставание есть. Огромная просьба ускориться и сдать объект вовремя. День города через месяц. Было бы очень приятно открыть этот сквер, — отметил мэр Владимир Волков на общегородском совещании 11 августа.

Срок на завершение работ рабочим поставлен до 12 сентября. Представитель подрядчика пообещал ускориться.

По проекту на площади Труда должны положить новую плитку и поставить светодиодные торшеры

По проекту на площади Труда должны положить новую плитку и поставить светодиодные торшеры

Напомним, благоустройство сквера на площади Труда стартовало в июне. Реконструкция проходит по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» и федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На работы выделено около 13 миллионов рублей. Здесь должны вымостить пешеходную зону двухцветной плиткой, отреставрировать чашу фонтана и поставить светодиодные торшеры.

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мэр Владимир Волковплощадь Труда
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