Становится всё хуже: в Ярославской области третий день подряд регистрируют смерти от коронавируса

В Ярославле зарегистрировали новую смерть от коронавируса
В Ярославской области усугубляется ситуация по коронавирусной инфекции. Уже третий день подряд в регионе регистрируют смерти, 1 сентября список снова пополнился на одного человека (итого — четверо за эти дни) - умер 58-летний мужчина. Число заболевших тоже растёт — сегодня положительные тесты подтвердились у 41 пациента.
— С начала пандемии в Ярославской области 7269 заболевших, из них 6535 человек выздоровели и 37 умерли, — подвели общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.
В стране сегодня 4729 новых случаев коронавируса. С начала пандемии Россия перевалила за миллион заболевших. Выписаны за последние сутки 6318 человек, умерли 23.
Накануне в Ярославле сняли запрет на проведение массовых мероприятий, благодаря чему стали возможны школьные линейки и празднование Дня города 12 сентября.