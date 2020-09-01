Становится всё хуже: в Ярославской области третий день подряд регистрируют смерти от коронавируса

В Ярославской области усугубляется ситуация по коронавирусной инфекции. Уже третий день подряд в регионе регистрируют смерти, 1 сентября список снова пополнился на одного человека (итого — четверо за эти дни) - умер 58-летний мужчина. Число заболевших тоже растёт — сегодня положительные тесты подтвердились у 41 пациента.

— С начала пандемии в Ярославской области 7269 заболевших, из них 6535 человек выздоровели и 37 умерли, — подвели общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.