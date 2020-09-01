Парты пахнут хлоркой: как начались ковид-линейки в Ярославле

День знаний во время пандемии коронавируса в Ярославле оказался совсем не таким праздничным, как к этому привыкли школьники. 1 сентября 2020 года торжественные линейки проходят только для первых и одиннадцатых классов. Для остальных сразу начнётся первый урок России и классный час.

Корреспонденты 76.RU посмотрели, как проходит линейка у одной из самых популярных школ Ярославля — № 33.

Во дворе школы родители стоят толпой в одной стороне, школьники — в другой. Классы тоже изначально расставили по разным сторонам площадки на значительном расстоянии друг от друга.