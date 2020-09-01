Парты пахнут хлоркой: как начались ковид-линейки в Ярославле

День знаний во время пандемии коронавируса в Ярославле оказался совсем не таким праздничным, как к этому привыкли школьники. 1 сентября 2020 года торжественные линейки проходят только для первых и одиннадцатых классов. Для остальных сразу начнётся первый урок России и классный час.
Корреспонденты 76.RU посмотрели, как проходит линейка у одной из самых популярных школ Ярославля — № 33.
Во дворе школы родители стоят толпой в одной стороне, школьники — в другой. Классы тоже изначально расставили по разным сторонам площадки на значительном расстоянии друг от друга.
— Всем родителям рекомендовали прийти в масках, но в масках здесь только полиция, — передаёт корреспондент Александр Кудряшов.
А дальше почти всё как обычно, только гораздо быстрее: стихи, поздравительные речи, и через 10 минут в школу уже заходят первоклашки. Родителей в здание не пустят.
Ситуация в университетах сегодня тоже особенная.
— Маски нам не выдали. Все парты в хлорке, у меня аллергия началась на неё, — передаёт корреспондент Полина Зайцева из педагогического университета.
Какие правила ввели для школьников
- Каждый класс в течение первого полугодия входит и выходит через свой выход.
- Родителей в школу не пускают, ждать детей можно только у входа.
- Введут гибкое ступенчатое расписание, которое растянется на две смены в крупных школах.
- Здание школы будут ежедневно дезинфицировать.
- В школу не пустят с температурой выше 37,1 градусов Цельсия.
Остались вопросы — обращайтесь в школу. Чиновники департамента образования уверяют, что там должны всё разъяснить. А вопросы по режиму работы школ можно задать по телефону горячей линии: (4852) 31–43–45.