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Тема дняКак будут учиться дети: 5 ответов для родителей

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Парты пахнут хлоркой: как начались ковид-линейки в Ярославле

1 Сентября в этом году получился совсем не праздничным

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Первый школьный день в этом году выглядит скромно

Первый школьный день в этом году выглядит скромно

День знаний во время пандемии коронавируса в Ярославле оказался совсем не таким праздничным, как к этому привыкли школьники. 1 сентября 2020 года торжественные линейки проходят только для первых и одиннадцатых классов. Для остальных сразу начнётся первый урок России и классный час.

Корреспонденты 76.RU посмотрели, как проходит линейка у одной из самых популярных школ Ярославля — № 33.

Во дворе школы родители стоят толпой в одной стороне, школьники — в другой. Классы тоже изначально расставили по разным сторонам площадки на значительном расстоянии друг от друга.

— Всем родителям рекомендовали прийти в масках, но в масках здесь только полиция, — передаёт корреспондент Александр Кудряшов.

Немногочисленные выпускные классы готовятся к вступительному слову на линейке&nbsp;

Немногочисленные выпускные классы готовятся к вступительному слову на линейке 

А дальше почти всё как обычно, только гораздо быстрее: стихи, поздравительные речи, и через 10 минут в школу уже заходят первоклашки. Родителей в здание не пустят.

Первоклассники традиционно зевают с букетами на линейке

Первоклассники традиционно зевают с букетами на линейке

Единственный осознанный родитель&nbsp;

Единственный осознанный родитель 

У кого-то лето выдалось с приключениями — в школу пришлось идти на костылях&nbsp;

У кого-то лето выдалось с приключениями — в школу пришлось идти на костылях 

До линейки все ещё пытались соблюдать дистанцию

До линейки все ещё пытались соблюдать дистанцию

Малыши всё равно довольны

Малыши всё равно довольны

В школе №18 огромный набор в первые классы. Потому и линейка выглядит почти как обычно&nbsp;

В школе №18 огромный набор в первые классы. Потому и линейка выглядит почти как обычно 

Ситуация в университетах сегодня тоже особенная.

— Маски нам не выдали. Все парты в хлорке, у меня аллергия началась на неё, — передаёт корреспондент Полина Зайцева из педагогического университета.

Какие правила ввели для школьников

  • Каждый класс в течение первого полугодия входит и выходит через свой выход.
  • Родителей в школу не пускают, ждать детей можно только у входа.
  • Введут гибкое ступенчатое расписание, которое растянется на две смены в крупных школах.
  • Здание школы будут ежедневно дезинфицировать.
  • В школу не пустят с температурой выше 37,1 градусов Цельсия.

Остались вопросы — обращайтесь в школу. Чиновники департамента образования уверяют, что там должны всё разъяснить. А вопросы по режиму работы школ можно задать по телефону горячей линии: (4852) 31–43–45.

Присылайте ваши фотографии о том, как начался первый школьный день на почту 76@rugion.ru или во Вконтакте.

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1 Сентябряпервый классшкола1 сентября 2020 года
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