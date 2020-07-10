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В центре Ярославля ЛГБТ-активистка вывесила радужный флаг с вопросом «Может, хватит?»

Как прохожие отреагировали на такой перформанс

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Девушка нанесла еще и грим для выражения своей позиции

Девушка нанесла еще и грим для выражения своей позиции

Сегодня в центре Ярославля акцию провела ЛГБТ-активистка Алан Ерох. На стене Знаменской башни она вывесила радужный флаг с надписью «Может, хватит?».

Сама Алан была в гриме, имитирующем побои.

— Поводов для такой акции много, за последнее время слишком много всего происходит в отношении ЛГБТ-сообщества, одна Юля Цветкова (фем-активистка, оштрафованная за рисунки гомосексуальных пар — по статье за пропаганду гомосексуализма) чего стоит. Последней каплей стало избиение активиста «Каллисто» (ЛГБТ-сообщество в Ярославле. — Прим. ред.), — объяснила Алан. — Это «Может, хватит?» не про что-то конкретное. Оно общее: может, хватит не признавать, увольнять, отчислять, избивать, угрожать, убивать, преследовать, притягивать за уши всевозможные статьи, делать всё, чтобы ЛГБТ-педагоги боялись не так посмотреть, чтобы не заподозрили и не уволили.

Как только Алан повесила флаг, проходящий мимо мужчина сразу его сорвал. Когда он ушёл, активистка повесила флаг обратно.

Кто-то, проходя, сказал: «Может, и хватит...» Акция прошла без скандала, нападений не было.

Как вы относитесь к таким акциям?

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    ЛГБТ
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