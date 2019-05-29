«Ощущения тревожные»: в Ярославле на ЛГБТ-акции вычислили школьного учителя

В Ярославле разгорелся скандал после того, как ученики одной из школ узнали среди участников ЛГБТ-акции своего педагога. Учитель «засветился» на фотографиях, когда вышел на улицу в честь 26-летия отмены закона, по которому каралась однополая связь. Школьники увидели снимки в интернете и узнали мужчину.



— Мнения разные есть по этому поводу, некоторые возмущаются, — говорят школьники.



Власти не видят в этой истории ничего дерзкого. В управлении образования мэрии Ярославля заявили, что претензий к мужчине как к педагогу у них нет, и пообещали, что никаких санкций к нему применять не будут. Но сам учитель переживает.

