«Ощущения тревожные»: в Ярославле на ЛГБТ-акции вычислили школьного учителя

В Ярославле разгорелся скандал после того, как ученики одной из школ узнали среди участников ЛГБТ-акции своего педагога. Учитель «засветился» на фотографиях, когда вышел на улицу в честь 26-летия отмены закона, по которому каралась однополая связь. Школьники увидели снимки в интернете и узнали мужчину.
— Мнения разные есть по этому поводу, некоторые возмущаются, — говорят школьники.
Власти не видят в этой истории ничего дерзкого. В управлении образования мэрии Ярославля заявили, что претензий к мужчине как к педагогу у них нет, и пообещали, что никаких санкций к нему применять не будут. Но сам учитель переживает.
— Ощущения тревожные, — признаётся учитель. — Я видел некоторые комментарии в интернете к этой истории, думаю, что любой бы переживал. Но в целом всё стабильно. Ученики и руководство школы мне своих претензий не высказывали. По крайней мере, пока.
Акция проходила 27 мая возле Власьевского сквера в Ярославле. Во время неё один из участников держал в руках табличку «Тихо, идёт эксперимент», пока двое других легли на раскладушку и прикрылись цветастым флагом движения. Оказалось, таким образом они поддержали 26-летие отмены закона, по которому каралась однополая связь. Его отменили 27 мая 1993 года.
После ЛГБТ-активисты направились к зданию правительства Ярославской области. Молодые люди уселись на раскладушку, которую поставили посреди Советской площади. Там их задержали полицейские.