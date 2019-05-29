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Город
Акция ЛГБТ в Ярославле

«Ощущения тревожные»: в Ярославле на ЛГБТ-акции вычислили школьного учителя

Педагог вышел на улицу в честь 26-летия отмены закона, по которому каралась однополая связь

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Представители ЛГБТ-сообщества провели акцию 27 мая

Фото: Александра Савельева

В Ярославле разгорелся скандал после того, как ученики одной из школ узнали среди участников ЛГБТ-акции своего педагога. Учитель «засветился» на фотографиях, когда вышел на улицу в честь 26-летия отмены закона, по которому каралась однополая связь. Школьники увидели снимки в интернете и узнали мужчину.

— Мнения разные есть по этому поводу, некоторые возмущаются, — говорят школьники.

Власти не видят в этой истории ничего дерзкого. В управлении образования мэрии Ярославля заявили, что претензий к мужчине как к педагогу у них нет, и пообещали, что никаких санкций к нему применять не будут. Но сам учитель переживает.

— Ощущения тревожные, — признаётся учитель. — Я видел некоторые комментарии в интернете к этой истории, думаю, что любой бы переживал. Но в целом всё стабильно. Ученики и руководство школы мне своих претензий не высказывали. По крайней мере, пока.

Акция проходила 27 мая возле Власьевского сквера в Ярославле. Во время неё один из участников держал в руках табличку «Тихо, идёт эксперимент», пока двое других легли на раскладушку и прикрылись цветастым флагом движения. Оказалось, таким образом они поддержали 26-летие отмены закона, по которому каралась однополая связь. Его отменили 27 мая 1993 года.

После ЛГБТ-активисты направились к зданию правительства Ярославской области. Молодые люди уселись на раскладушку, которую поставили посреди Советской площади. Там их задержали полицейские.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
29 мая 2019 в 15:20

То есть дети смотрят ваши публикации! Почему тогда прокуратура до сих пор не увилила пропаганды гомосексуализма.
А учитель уволится по собственному желанию.

Иии
29 мая 2019 в 15:18

> Власти не видят в этой истории ничего дерзкого. В управлении образования мэрии Ярославля заявили, что претензий к мужчине как к педагогу у них нет, и пообещали, что никаких санкций к нему применять не будут.

Признаться, удивлён. Как же онижедети и скрепы?

Зщ8оо
29 мая 2019 в 15:16

> Власти не видят в этой истории ничего дерзкого. В управлении образования мэрии Ярославля заявили, что претензий к мужчине как к педагогу у них нет, и пообещали, что никаких санкций к нему применять не будут.

Признаться, удивлён. Как же онижедети и скрепы?