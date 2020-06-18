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На ярославских пляжах появились чёрные шары: что это значит

В мэрии Ярославля назвали две причины, почему жителям не стоит купаться на пляжах

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На пляжах в Ярославле появились чёрные шары, предупреждающие об опасности купания

На пляжах в Ярославле появились чёрные шары, предупреждающие об опасности купания

В Ярославле на пляжах появились черные шары. Как рассказали в мэрии города, их прикрепили сотрудники городского Центра гражданской защиты. Шары предупреждают горожан об опасностях купания.

— Черный шар — международное обозначение опасности купания. Когда можно купаться — шар оранжевый, — пояснили в ЦГЗ Ярославля.

Сейчас в Ярославле речь идет о двух опасностях. Первая — качество воды в реках.

— По информации Роспотребнадзора, сегодня неудовлетворительное качество воды по микробиологическим и паразитологическим показателям зафиксировано на Которосли в районе Центрального пляжа и на Волге в районе Дзержинского пляжа. Качество воды в Волге в районе Тверицкого пляжа по результатам двух проведенных исследований соответствует санитарным требованиям, — рассказали в мэрии.

Вторая причина — это коронавирус. Запрет на массовые мероприятия и скопления более 50 человек в одном месте пока в области не отменён. В мэрии добавили, что ограничения касаются и пляжей.

Несмотря на предупреждение, народ всё равно купается

Несмотря на предупреждение, народ всё равно купается

Напомним, также жителям Ярославской области в ближайшие три недели запретили ходить в лес.

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