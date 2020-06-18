На ярославских пляжах появились чёрные шары: что это значит

В Ярославле на пляжах появились черные шары. Как рассказали в мэрии города, их прикрепили сотрудники городского Центра гражданской защиты. Шары предупреждают горожан об опасностях купания.

— Черный шар — международное обозначение опасности купания. Когда можно купаться — шар оранжевый, — пояснили в ЦГЗ Ярославля.

Сейчас в Ярославле речь идет о двух опасностях. Первая — качество воды в реках.



— По информации Роспотребнадзора, сегодня неудовлетворительное качество воды по микробиологическим и паразитологическим показателям зафиксировано на Которосли в районе Центрального пляжа и на Волге в районе Дзержинского пляжа. Качество воды в Волге в районе Тверицкого пляжа по результатам двух проведенных исследований соответствует санитарным требованиям, — рассказали в мэрии.

