На ярославских пляжах появились чёрные шары: что это значит

В Ярославле на пляжах появились черные шары. Как рассказали в мэрии города, их прикрепили сотрудники городского Центра гражданской защиты. Шары предупреждают горожан об опасностях купания.
— Черный шар — международное обозначение опасности купания. Когда можно купаться — шар оранжевый, — пояснили в ЦГЗ Ярославля.
Сейчас в Ярославле речь идет о двух опасностях. Первая — качество воды в реках.
— По информации Роспотребнадзора, сегодня неудовлетворительное качество воды по микробиологическим и паразитологическим показателям зафиксировано на Которосли в районе Центрального пляжа и на Волге в районе Дзержинского пляжа. Качество воды в Волге в районе Тверицкого пляжа по результатам двух проведенных исследований соответствует санитарным требованиям, — рассказали в мэрии.
Вторая причина — это коронавирус. Запрет на массовые мероприятия и скопления более 50 человек в одном месте пока в области не отменён. В мэрии добавили, что ограничения касаются и пляжей.
Напомним, также жителям Ярославской области в ближайшие три недели запретили ходить в лес.