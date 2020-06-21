Все выходные в соцсетях обсуждают публикацию журналиста и видеоблогера Юрия Дудя, в которой он рассуждает о том, идти ли голосовать за поправки в Конституцию России. Основным кадром его поста стала фотография плохой дороги из Ярославской области, этот путь в заплатках и вдохновил его на публикацию:
Всю оставшуюся часть выходных в Ярославской области уже обсуждали ответный пост депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Петровского, который оскорбился на слова видеоблогера. Да так, что написал обращение в Следственный комитет.
— Некий гражданин Дудь Ю. совершил, на мой взгляд, противоправное деяние. Я обратился в СК РФ, мое обращение зарегистрировано под номером
И добавил:
— Поясню свою позицию, чтоб не писать в комментариях. Итак, можно ли быть несогласным с позицией президента? Да, конечно! Можно ли выражать свое несогласие? Да, конечно! Можно и нужно. Активная жизненная позиция — это хорошо. Надо участвовать в жизни нашего общества, и президент, конечно, может быть не прав. И я сам не во всех пунктах его повестки с ним согласен. Другой вопрос оскорблять президента. Оскорбляя его, мы оскорбляем прежде всего тех, кто его выбрал. То есть нас самих. То есть нашу страну. А вот это уже недопустимо. Если мы сами себя не будем уважать, никто нас не будет уважать.
Блогер пока никак не отреагировал на выпад ярославского депутата. Не так давно Дмитрий Петровский раскритиковал другого блогера — Илью Варламова. Их спор развернулся вокруг выпуска блогера о Ростове Великом, где он крайне нелестно отозвался о городе. Тогда депутат тоже написал заявление в Следственный комитет.
Тем временем голосование о поправках в Конституцию начнётся уже на следующей неделе с 25 июня. Мы сделали подробную инструкцию о том, как и где можно высказаться.