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Юрий Дудь высказался о поправках в Конституцию и оскорбил этим депутата муниципалитета Ярославля&nbsp;

Юрий Дудь высказался о поправках в Конституцию и оскорбил этим депутата муниципалитета Ярославля 

Все выходные в соцсетях обсуждают публикацию журналиста и видеоблогера Юрия Дудя, в которой он рассуждает о том, идти ли голосовать за поправки в Конституцию России. Основным кадром его поста стала фотография плохой дороги из Ярославской области, этот путь в заплатках и вдохновил его на публикацию:

Всю оставшуюся часть выходных в Ярославской области уже обсуждали ответный пост депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Петровского, который оскорбился на слова видеоблогера. Да так, что написал обращение в Следственный комитет.

— Некий гражданин Дудь Ю. совершил, на мой взгляд, противоправное деяние. Я обратился в СК РФ, мое обращение зарегистрировано под номером 720561 с требованием провести проверку по факту публичного оскорбления власти этим гражданином. Слова Дудя, на мой взгляд, несомненно, оскорбляют президента при исполнении им своих служебных обязанностей. За такие деяния (когда бездельник, за свою жизнь не ударивший палец о палец и оскорбляющий нашего президента, а значит, нашу страну и каждого из нас) он должен быть привлечен к ответственности и отработать свой долг людям. Отработать, как написано в его биографии, первый раз в его никчемной жизни, в течение 1 года. К сожалению, в нашей стране больше нет статьи за тунеядство, но, по-моему, такая статья крайне необходима в УК РФ, и, если стану депутатом ГД РФ, обещаю приложить все усилия для ее восстановления в нашем УК, — написал Петровский.

И добавил:

— Поясню свою позицию, чтоб не писать в комментариях. Итак, можно ли быть несогласным с позицией президента? Да, конечно! Можно ли выражать свое несогласие? Да, конечно! Можно и нужно. Активная жизненная позиция — это хорошо. Надо участвовать в жизни нашего общества, и президент, конечно, может быть не прав. И я сам не во всех пунктах его повестки с ним согласен. Другой вопрос оскорблять президента. Оскорбляя его, мы оскорбляем прежде всего тех, кто его выбрал. То есть нас самих. То есть нашу страну. А вот это уже недопустимо. Если мы сами себя не будем уважать, никто нас не будет уважать.

Блогер пока никак не отреагировал на выпад ярославского депутата. Не так давно Дмитрий Петровский раскритиковал другого блогера — Илью Варламова. Их спор развернулся вокруг выпуска блогера о Ростове Великом, где он крайне нелестно отозвался о городе. Тогда депутат тоже написал заявление в Следственный комитет.

Тем временем голосование о поправках в Конституцию начнётся уже на следующей неделе с 25 июня. Мы сделали подробную инструкцию о том, как и где можно высказаться.

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депутатблогерЮрий ДудьДмитрий Петровский
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