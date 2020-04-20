Гость:



— А кто такой этот блогер? Залетный гастролеришка? Лучше бы в каждом месте где побывал, (вопрос — на какие такие доходы), сделал что-то полезное своими руками, а не языком, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Даже сравнивать Ростов с его площадью 32 кв. км и курортный поселок с площадью примерно 10 кв. км, в который с 1970-х вваливались деньги для советской партийной номенклатуры, по меньшей мере некорректно, и сравнивать расходы на содержание поселка 1–2 этажных деревянных коттеджей и банальных пляжей, и исторической архитектуры, и сохранение уникального многовекового культурного Ростова слоя — верх дилетантства. Лучше бы кинул клич своим «последователям» — «Сделаем Ростов снова Великим!», если таковые имеются, конечно, и, засучив рукава, собрал несколько мешков мусора.



Северянин:



— В этот раз полностью поддерживаю позицию депутата. Варламову давно пора ответить за свой длинный язык. Почитайте в интернете его опусы про Москву и мнение москвичей.



Василий:



— Бюджет Москвы, жителем которой является писака Варламов, в несколько сотен раз превышает бюджет Ярославской области. Для человека, имеющего начальное школьное образование и даже не имеющего оного, очевидно, что любой колхозник вкладывает в свой огород, исходя из наличных денег. Опусы этого блогера рассчитаны на людей, не умеющих мыслить. Зачем мэр Ростова начал оправдываться перед этим московским троллем?

