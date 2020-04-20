После конфликта между блогером Ильей Варламовым и депутатом муниципалитета Ярославля Дмитрием Петровским, читатели 76.RU бурно отреагировали в комментариях на сыр-бор. Варламов расписал Ростов как город в ужасном состоянии, а депутат возмутился, что столичная звезда ездит к нам в то время, когда в Москве карантин (Варламов объяснил, что фото выложил не в день съемки). В интернет-баталиях героев как-то затерялся грустный комментарий мэра Ростова о том, что у города просто нет денег на то, чтобы привести всё в порядок. Но читатели 76.RU эту мысль не упустили. Публикуем реакцию читателей на спор двух медийных персон.
Гость:
— А кто такой этот блогер? Залетный гастролеришка? Лучше бы в каждом месте где побывал, (вопрос — на какие такие доходы), сделал что-то полезное своими руками, а не языком, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Даже сравнивать Ростов с его площадью 32 кв. км и курортный поселок с площадью примерно 10 кв. км, в который с 1970-х вваливались деньги для советской партийной номенклатуры, по меньшей мере некорректно, и сравнивать расходы на содержание поселка 1–2 этажных деревянных коттеджей и банальных пляжей, и исторической архитектуры, и сохранение уникального многовекового культурного Ростова слоя — верх дилетантства. Лучше бы кинул клич своим «последователям» — «Сделаем Ростов снова Великим!», если таковые имеются, конечно, и, засучив рукава, собрал несколько мешков мусора.
Северянин:
— В этот раз полностью поддерживаю позицию депутата. Варламову давно пора ответить за свой длинный язык. Почитайте в интернете его опусы про Москву и мнение москвичей.
Василий:
— Бюджет Москвы, жителем которой является писака Варламов, в несколько сотен раз превышает бюджет Ярославской области. Для человека, имеющего начальное школьное образование и даже не имеющего оного, очевидно, что любой колхозник вкладывает в свой огород, исходя из наличных денег. Опусы этого блогера рассчитаны на людей, не умеющих мыслить. Зачем мэр Ростова начал оправдываться перед этим московским троллем?
Гость:
— Сомневаюсь, что адекватный человек, находясь в здравом уме и в трезвой памяти, поедет в разгар эпидемии, за 200 км от дома, полюбоваться дорогами соседней области, чисто из альтруистских побуждений. Объясните мне кто-нибудь из рукоплещущих жителю Москвы мотив этого его сердечного порыва.
Гость:
— Обращаюсь к жителю Москвы Варламову, если он действительно хочет улучшить ситуацию в соседней области. Вместо того чтобы постоянно поливать грязью соседнюю область, отчего дороги лучше не станут из-за нехватки средств бюджета, предлагаю ему направить свой порыв в позитивное русло. Пусть обратится с просьбой к своему мэру Собянину и бизнесменам столицы с просьбой оказать поддержку городам Золотого кольца России, бюджет которых находится в плачевном состоянии, так как все финансы страны сконцентрированы в его родном городе — Москве. Это было бы конструктивное решение. Ведь языком трындеть не мешки ворочать. Ума и особых усилий не надо.
Гость:
— Петровский занимался бы своим делом, людей бы лечил. А то ради саморекламы бросается на всех как злая собака.
Гость:
— Ростов не то что плачевный, его просто не осталось, кроме внутренностей кремля, кругом беззубые улицы, стыд и позор. Варламов прав, а депутатику лишь бы пропиариться.
Дана:
— А Ростов действительно грязный. В порядке только центр, а через 300–400 метров начинается кошмар. Особенно улица Гоголя и близлежащие к ней. Ну а о привокзальной площади уже вообще устали говорить. Ставят заплатки на дорогах, которые через месяц-два опять разбиваются. Если сделать один раз качественно, то она и простоит лет десять, а так только деньги зря тратят.
tina:
— О проблемах надо говорить, а не умалчивать их. И пусть это будет приезжий «гастролер», которому есть с чем сравнивать, и, как известно, со стороны виднее.
Несколько дней назад в интернете прогремел громкий скандал между блогером-урбанистом Ильей Варламовым и депутатом муниципалитета Ярославля Дмитрием Петровским. Илья Варламов посетил Ростов Великий и написал у себя в блоге в присущей ему жесткой манере, как запущен город. А Дмитрий Петровский подал на блогера заявление в Следственный комитет за нарушение самоизоляции. Далее в социальных сетях участники конфликта высказались в адрес друг друга, обменявшись резкими высказываниями.