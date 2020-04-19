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Депутат и блогер устроили интернет-скандал&nbsp;

Депутат и блогер устроили интернет-скандал 

В интернете разгорается скандал между российским блогером-урбанистом Ильёй Варламовым и депутатом муниципалитета Ярославля Дмитрием Петровским. Последний подал заявление в Следственный комитет на блогера за то, что тот оскорбил Ростов Великий в своём обзоре. Уже в заголовке статьи блогер использует слово «жопа», чтобы описать город.

— Ростов действительно Великий... был когда-то, — написал Илья Варламов в своём блоге. — Сейчас город находится в ужасном состоянии, тут практически нет дорог, всё утопает в грязи, повсюду разруха.

Такие слова о городе Золотого кольца России задели депутата. И он решил отомстить Варламову: использовав текущую ситуацию с коронавирусом и режим самоизоляции, подал на блогера заявление в Следственный комитет.

— Ну что сказать, его неумное мнение о нашем замечательном городе порадует только таких же неумных людей. Вопрос не в этом. Если есть веская причина для путешествий в другие регионы, конечно, надо и нужно это делать. Ездить с целью «утолить жажду знаний» не стоит. Это неумно и нецелесообразно. Если ему так уж хотелось написать про Ростов, можно было бы и летом приехать. Когда снимут режим особой готовности. И когда он не будет представлять возможную угрозу жителям нашей области. Для меня важны жизнь и здоровье граждан, — объяснил свой поступок Дмитрий Петровский.

Блогер этот выпад не оставил просто так и высказался в своём Twitter ненормативной и сниженной лексикой об этом.

— Прошу ввести в Уголовный кодекс статью, предусматривающую ответственность, если ты тупой ***** и пошел работать депутатом. Тогда я смогу посадить в клетку одного там депутата из Ярославля, — появилась запись у Ильи Варламова.

На выпады блогера в отношении Ростова Великого ответил мэр Андрей Лось, чистосердечно признавшись, что хотелось бы сделать много, но денег на это в маленьком городе нет.

Для полноты картины стоит напомнить, что и блогер, и депутат уже запомнились своими яркими выходками и словами. Илья Варламов не раз жёстко проходился по Ярославлю, нередко по делу. А депутат Петровский прославился после того, как потоптался на собственном айпаде в знак протеста против американских санкций. А ещё депутат предлагал отменить пенсии.

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Ростов Великийскандал
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