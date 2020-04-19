Такие слова о городе Золотого кольца России задели депутата. И он решил отомстить Варламову: использовав текущую ситуацию с коронавирусом и режим самоизоляции, подал на блогера заявление в Следственный комитет.

— Ну что сказать, его неумное мнение о нашем замечательном городе порадует только таких же неумных людей. Вопрос не в этом. Если есть веская причина для путешествий в другие регионы, конечно, надо и нужно это делать. Ездить с целью «утолить жажду знаний» не стоит. Это неумно и нецелесообразно. Если ему так уж хотелось написать про Ростов, можно было бы и летом приехать. Когда снимут режим особой готовности. И когда он не будет представлять возможную угрозу жителям нашей области. Для меня важны жизнь и здоровье граждан, — объяснил свой поступок Дмитрий Петровский.

Блогер этот выпад не оставил просто так и высказался в своём Twitter ненормативной и сниженной лексикой об этом.

— Прошу ввести в Уголовный кодекс статью, предусматривающую ответственность, если ты тупой ***** и пошел работать депутатом. Тогда я смогу посадить в клетку одного там депутата из Ярославля, — появилась запись у Ильи Варламова.