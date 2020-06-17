Следите за объявлениями в подъездах: как в Ярославле проголосовать за или против поправок в Конституцию

1
Когда голосовать?
Само голосование назначено на 1 июля 2020 года, но в связи с риском распространения коронавируса предоставлена возможность сделать свой выбор в течение всей недели до назначенной даты (тем самым разгрузив участки в основную дату). Передвижные участки (на дом) будут работать с 25 по 30 июня. Но не с восьми до восьми как обычно, а так, как решит участковая комиссия. Следите за объявлениями в подъездах.
2
Где голосовать?
- На избирательном участке вы можете проголосовать и в основной день голосования — 1 июля — и за все шесть дней до.
- Во дворе дома можно проголосовать, если от жильцов поступит много заявок в избирком на надомное голосование. Тогда к вам приедет передвижной участок (расписание смотрите в пункте №1).
- Дома. Для этого с 16 по 21 июня нужно подать заявление в территориальную избирательную комиссию или с 5 по 21 июня воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» через портал госуслуг (зарегистрируйтесь на портале, если у вас ещё нет там учётной записи. Без этого не получится).
3
Можно ли проголосовать из другого города / по другому адресу?
Можно. Тогда вам тоже надо будет сделать это через услугу «Мобильный избиратель». Или прийти на участок в том месте, где вы находитесь. Заявления на определенный участок в территориальной комиссии принимают уже с 16 июня (в рабочие дни — с 16 до 20 часов (без перерыва); в выходные и праздничные дни — с 10 до 14 часов (без перерыва). Прием заявлений завершат в 14 часов 21 июня. В заявлении нужно указать удобный участок для голосования (найти его можно здесь).
4
Я буду в безопасности, если приду на участок?
При всех перечисленных вариантах голосования в ярославском избиркоме обещают соблюдать все санитарные нормы в связи с угрозой распространения коронавируса. Члены избирательной комиссии будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками санитайзерами.
В регионе действует масочный режим — не забудьте маску.
5
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