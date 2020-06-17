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Следите за объявлениями в подъездах: как в Ярославле проголосовать за или против поправок в Конституцию

Пять ответов на самые важные вопросы

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Для ярославцев предусмотрено несколько вариантов голосования

Для ярославцев предусмотрено несколько вариантов голосования

Совсем скоро в Ярославской области, как и во всей стране пройдёт голосование по внесению поправок в конституцию Российской Федерации. Вопрос, поставленный в бюллетени для выбора, звучит так — «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». Вариантов ответа два — да и нет.

— Будет задействовано 826 постоянных участков для голосования, — рассказали в избиркоме по Ярославской области. — 289 из них будут оснащены КОИБами. 23 участка будут размещены в местах временного пребывания: из них 20 в больницах, 2 — в СИЗО и один на вокзале Ярославль-Главный. Кроме того, будет открыто 9 участков для голосования на предприятиях с непрерывным циклом работы.

1

Когда голосовать?

Само голосование назначено на 1 июля 2020 года, но в связи с риском распространения коронавируса предоставлена возможность сделать свой выбор в течение всей недели до назначенной даты (тем самым разгрузив участки в основную дату). Передвижные участки (на дом) будут работать с 25 по 30 июня. Но не с восьми до восьми как обычно, а так, как решит участковая комиссия. Следите за объявлениями в подъездах.

2

Где голосовать?

  • На избирательном участке вы можете проголосовать и в основной день голосования — 1 июля — и за все шесть дней до.
  • Во дворе дома можно проголосовать, если от жильцов поступит много заявок в избирком на надомное голосование. Тогда к вам приедет передвижной участок (расписание смотрите в пункте №1).
  • Дома. Для этого с 16 по 21 июня нужно подать заявление в территориальную избирательную комиссию или с 5 по 21 июня воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» через портал госуслуг (зарегистрируйтесь на портале, если у вас ещё нет там учётной записи. Без этого не получится).

3

Можно ли проголосовать из другого города / по другому адресу?

Можно. Тогда вам тоже надо будет сделать это через услугу «Мобильный избиратель». Или прийти на участок в том месте, где вы находитесь. Заявления на определенный участок в территориальной комиссии принимают уже с 16 июня (в рабочие дни — с 16 до 20 часов (без перерыва); в выходные и праздничные дни — с 10 до 14 часов (без перерыва). Прием заявлений завершат в 14 часов 21 июня. В заявлении нужно указать удобный участок для голосования (найти его можно здесь).

4

Я буду в безопасности, если приду на участок?

При всех перечисленных вариантах голосования в ярославском избиркоме обещают соблюдать все санитарные нормы в связи с угрозой распространения коронавируса. Члены избирательной комиссии будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками санитайзерами.

В регионе действует масочный режим — не забудьте маску.

5

У меня остались вопросы, кто проконсультирует?

Звоните в информационно-справочный центр ЦИК России по многоканальному номеру 8 800 200–00–20.

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поправки в Конституцию
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