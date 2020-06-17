Следите за объявлениями в подъездах: как в Ярославле проголосовать за или против поправок в Конституцию

Совсем скоро в Ярославской области, как и во всей стране пройдёт голосование по внесению поправок в конституцию Российской Федерации. Вопрос, поставленный в бюллетени для выбора, звучит так — «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». Вариантов ответа два — да и нет.



— Будет задействовано 826 постоянных участков для голосования, — рассказали в избиркоме по Ярославской области. — 289 из них будут оснащены КОИБами. 23 участка будут размещены в местах временного пребывания: из них 20 в больницах, 2 — в СИЗО и один на вокзале Ярославль-Главный. Кроме того, будет открыто 9 участков для голосования на предприятиях с непрерывным циклом работы.