Федеральный оперштаб по коронавирусу опубликовал свежие данные по заболевшим в регионах России на 18 мая. Мы писали, что сегодня в Ярославской области поставлен очередной антирекорд по заболевшим, за сутки заболели 103 человека. И это самый большой прирост за всё время.



Такими темпами Ярославская область заняла 11 место среди 81 региона России по распространению нового вируса.

Федеральный оперштаб привел свою статистику. Оказалось, что на 100 тысяч жителей области приходится 144,2 случая заболевания COVID-19. И это достаточно высокий показатель.