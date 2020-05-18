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С начала пандемии в Ярославской области коронавирус выявили у 1 829 жителей

С начала пандемии в Ярославской области коронавирус выявили у 1 829 жителей

Федеральный оперштаб по коронавирусу опубликовал свежие данные по заболевшим в регионах России на 18 мая. Мы писали, что сегодня в Ярославской области поставлен очередной антирекорд по заболевшим, за сутки заболели 103 человека. И это самый большой прирост за всё время.

Такими темпами Ярославская область заняла 11 место среди 81 региона России по распространению нового вируса.

Федеральный оперштаб привел свою статистику. Оказалось, что на 100 тысяч жителей области приходится 144,2 случая заболевания COVID-19. И это достаточно высокий показатель.

Показатели Ярославской области являются средними в ЦФО

Показатели Ярославской области являются средними в ЦФО

— За прошедшую неделю данный показатель увеличился на 50 человек (в начале прошлой недели он находился на отметке 94 человека на 100 тысяч), — сообщили в информцентре по коронавирусу в России. — Данный показатель является близким к среднему по ЦФО (159,5 человек на 100 тыс.). Показатель по России находится на уровне 198 человек на 100 тысяч населения.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 18 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 1 829 жителей. При этом 305 человек выздоровели, 1 512 находятся на лечении, 12 умерли. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.

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коронавирусЯрославская областьстатистика COVID-19
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