Масочный режим в Ярославской области: с какого возраста дети обязаны носить маски

С сегодняшнего дня в Ярославской области начали наказывать за несоблюдение масочного режима. Накануне мы подробно рассказали, как это происходит и какие штрафы грозят нарушителям. Мы уже разбирались, обязательно ли во время масочного режима использовать перчатки и можно ли вместо маски повязывать на лицо платок или надевать бафф. Но вопросы продолжают приходить в редакцию.



Многие также жалуются, что очень сложно проследить за тем, чтобы ребёнок не снял маску. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области рассказали, должны ли носить маску дети и с какого возраста:

