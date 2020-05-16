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Тема дня Масочный режим в Ярославле. Как это работает

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Масочный режим в Ярославской области: с какого возраста дети обязаны носить маски

Продолжаем отвечать на вопросы читателей 76.RU

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Придётся приучить ребенка к маске

Придётся приучить ребенка к маске

С сегодняшнего дня в Ярославской области начали наказывать за несоблюдение масочного режима. Накануне мы подробно рассказали, как это происходит и какие штрафы грозят нарушителям. Мы уже разбирались, обязательно ли во время масочного режима использовать перчатки и можно ли вместо маски повязывать на лицо платок или надевать бафф. Но вопросы продолжают приходить в редакцию.

Многие также жалуются, что очень сложно проследить за тем, чтобы ребёнок не снял маску. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области рассказали, должны ли носить маску дети и с какого возраста:

— Указ распространяется на все возрастные категории. Ответственность за жизнь и здоровье детей несут родители. C 16-летнего возраста несовершеннолетние подлежат административной ответственности.

Инфекционисты и эпидемиологи напоминают, что во время распространения коронавируса необходимо всем как можно чаще мыть руки, пользоваться антисептическими средствами, не трогать лицо грязными руками и по возможности как можно реже выходить из дома, а при необходимости выйти использовать перчатки.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 16 мая в Ярославской области зафиксировано 92 случая заражения COVID-19. Это очередной антирекорд. Основной прирост в областном центре — здесь за сутки заболели 56 человек. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.

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коронавирусCOVID-19масочный режим
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