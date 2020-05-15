Масочный режим в Ярославской области: можно ли вместо маски носить повязанный платок, бафф или снуд

У жителей Ярославской области появилось много вопросов по поводу масочного режима, нарушителей которого с завтрашнего дня будут штрафовать. Мы собрали самые часто задаваемые и опубликовали ответы. После этой публикации в редакцию 76.RU начали поступать звонки с вопросом: «А можно ли вместо маски повязывать на лицо платок?». Публикуем ответ и на это.



— В указе губернатора в качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания обозначены маски и респираторы, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Баффы и снуды являются аксессуарами и не несут защитную функцию.

