Масочный режим в Ярославской области: можно ли вместо маски носить повязанный платок, бафф или снуд

У жителей Ярославской области появилось много вопросов по поводу масочного режима, нарушителей которого с завтрашнего дня будут штрафовать. Мы собрали самые часто задаваемые и опубликовали ответы. После этой публикации в редакцию 76.RU начали поступать звонки с вопросом: «А можно ли вместо маски повязывать на лицо платок?». Публикуем ответ и на это.
— В указе губернатора в качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания обозначены маски и респираторы, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Баффы и снуды являются аксессуарами и не несут защитную функцию.
Ранее стало известно, нужно ли во время масочного режима использовать перчатки в магазинах, транспорте и других местах.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано еще 87 человек, заразившихся COVID-19. На сегодняшний день в регионе не осталось ни одного района, куда бы не забралась инфекция. Последним районом в Ярославской области, где не было зафиксировано заразившихся коронавирусом людей, был Мышкинский, но теперь и там есть первый заболевший. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.