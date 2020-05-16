Резкий антирекорд: оперштаб по коронавирусу назвал число заболевших в Ярославской области за сутки

Оперштаб выдал обновлённую информацию по распространению коронавируса в Ярославской области. По данным на 16 мая, за сутки заболели еще 92 человека. И это новый антирекорд.

— В Ярославской области + 92 заболевших, всего 1629, новых выздоровевших — 55, летальных нет, всего 299 и 11 соответственно, — уточнилив проектном офиске Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

С 15 мая в Ярославле разворачивают ещё 250 коек для заражённых COVID-19. Заболевших ОРВИ и пневмонией с подозрением на COVID из Ярославля будут увозить в Тутаевскую и Гаврилов-Ямскую ЦРБ.

