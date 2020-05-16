Резкий прирост в Ярославле: карта распространения коронавируса (16 мая)

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 16 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 1629 жителей. При этом 299 человек выздоровели, 1319 находятся на лечении (в больницах — 176 человек). На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находится 181 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1875 человек. Умерших по-прежнему 11 человек.

