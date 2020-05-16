Резкий прирост в Ярославле: карта распространения коронавируса (16 мая)

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, 16 мая в Ярославской области зафиксировано 92 случая заражения COVID-19. Это очередной антирекорд. Основной прирост в областном центре — здесь за сутки заболели 56 человек. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 16 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 1629 жителей. При этом 299 человек выздоровели, 1319 находятся на лечении (в больницах — 176 человек). На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находится 181 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1875 человек. Умерших по-прежнему 11 человек.
За последние сутки в России выявили 9 200 случаев коронавируса, 4 940 человек выздоровели, 119 умерли. По данным федерального оперштаба, с начала эпидемии в России заражены 272 043 человека, выписаны из больниц — 63 166, умерли от коронавируса — 2 537.
Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.