Масочный режим в Ярославле: кого и как будут штрафовать. 8 ответов на главные вопросы

Стало известно, во сколько обойдётся нарушение новых правил, если вы попадетесь без маски на глаза силовикам.



— Согласно кодексу об административных правонарушениях, за нарушение режима грозит предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей, — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области. — Для должностных лиц предусмотрен штраф от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей.

