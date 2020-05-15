Масочный режим в Ярославле: кого и как будут штрафовать. 8 ответов на главные вопросы

1
Где нельзя появляться без маски
В указе губернатора о введении масочного режима чётко прописаны места, где ношение масок с 16 мая — дело обязательное. Без маски на лице будет запрещено появляться в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси, органах власти, в обслуживающих населения организациях, медицинских организациях, аэропортах и вокзалах, а также на остановках, автозаправках и работающих предприятиях.
2
Как будут наказывать нарушителей
Стало известно, во сколько обойдётся нарушение новых правил, если вы попадетесь без маски на глаза силовикам.
— Согласно кодексу об административных правонарушениях, за нарушение режима грозит предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей, — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области. — Для должностных лиц предусмотрен штраф от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей.
3
Кто будет следить за соблюдением режима
Нарушителям масочного режима стоит опасаться не только полицейских. Следить за соблюдением масочного режима будут полицейские, росгвардейцы, сотрудники МЧС и ведомственной охраны, а также ряд представителей других ведомств. В магазины, транспорт и другие места, где люди будут обязаны носить маски, будут постоянно наведываться патрули.
4
Кто определит размер штрафа
Степень вины и суровость наказания нарушителям масочного режима будет определять суд.
— Сначала будут составлены протоколы об административном правонарушении, а потом степень вины определит суд, — объяснили в Ярославском областном суде. Как правило, заседания о рассмотрении дел об административных правонарушениях проходят довольно быстро.
5
Как правильно носить маску
Маска должна полностью закрывать область носа и рта, а также плотно прилегать к лицу. Только в этом случае она поможет снизить риск заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, в том числе — COVID-19.
При этом носить маску правильно стоит не только ради здоровья, но и ради экономии. В правительстве Ярославской области уточнили, что за неправильное ношение маски (например, за открытый нос) тоже могут оштрафовать.
6
Где можно снимать маску
Маска необходима в местах скопления людей: в магазине, общественном транспорте или при уходе за больным. А вот если вы просто вышли на улицу — такая защита неэффективна.
— Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно, — советуют в МЧС. — Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.
7
Как ездить на такси
В такси, конечно, вряд ли появится проверяющий и выпишет протокол об административном нарушении, но маску всё же следует надевать и перед тем, как сесть в авто.
— Мы прикладываем максимум усилий, чтобы обеспечить водителей всеми средствами для предотвращения распространения вирусных заболеваний, — рассказали в компании «Ситимобил». — Совместно с нашими партнёрами мы организуем бесплатную раздачу медицинских масок и санитайзеров водителям, а также памяток для пассажиров «Как защитить себя от заражения вирусными инфекциями?». Все партнеры проинструктированы о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в городе. Мы просим водителей следить за здоровьем и не выходить на линию с любыми симптомами ОРВИ. Водителям необходимо как можно чаще проветривать салон, обрабатывать дезинфицирующими средствами ручки дверей и другие поверхности.
8
Как долго продлится режим
Масочный режим был введён в соответствии с указом губернатора Ярославской области. Он вступает в силу 16 мая и продлится до особого распоряжения, то есть пока такое решение не примет губернатор и глава регионального оперативного штаба Дмитрий Миронов.