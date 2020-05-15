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Масочный режим в Ярославле: кого и как будут штрафовать. 8 ответов на главные вопросы

Наказывать будут даже тех, кто в масках — рассказываем, как это будет работать

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Масочный режим будет действовать в Ярославской области, пока его не отменит губернатор

Масочный режим будет действовать в Ярославской области, пока его не отменит губернатор

С завтрашнего дня, 16 мая, в Ярославской области ношение масок в общественных местах станет обязательным. Нарушителям будут выписывать штрафы. В нескольких карточках мы рассказываем, что это за режим. Публикуем ответы на самые частые вопросы.

1

Где нельзя появляться без маски

В указе губернатора о введении масочного режима чётко прописаны места, где ношение масок с 16 мая — дело обязательное. Без маски на лице будет запрещено появляться в магазинах, аптеках, общественном транспорте и такси, органах власти, в обслуживающих населения организациях, медицинских организациях, аэропортах и вокзалах, а также на остановках, автозаправках и работающих предприятиях.

2

Как будут наказывать нарушителей

Стало известно, во сколько обойдётся нарушение новых правил, если вы попадетесь без маски на глаза силовикам.

— Согласно кодексу об административных правонарушениях, за нарушение режима грозит предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей, — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области. — Для должностных лиц предусмотрен штраф от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей.

3

Кто будет следить за соблюдением режима

Нарушителям масочного режима стоит опасаться не только полицейских. Следить за соблюдением масочного режима будут полицейские, росгвардейцы, сотрудники МЧС и ведомственной охраны, а также ряд представителей других ведомств. В магазины, транспорт и другие места, где люди будут обязаны носить маски, будут постоянно наведываться патрули.

4

Кто определит размер штрафа

Степень вины и суровость наказания нарушителям масочного режима будет определять суд.

— Сначала будут составлены протоколы об административном правонарушении, а потом степень вины определит суд, — объяснили в Ярославском областном суде. Как правило, заседания о рассмотрении дел об административных правонарушениях проходят довольно быстро.

5

Как правильно носить маску

Маска должна полностью закрывать область носа и рта, а также плотно прилегать к лицу. Только в этом случае она поможет снизить риск заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, в том числе — COVID-19.

При этом носить маску правильно стоит не только ради здоровья, но и ради экономии. В правительстве Ярославской области уточнили, что за неправильное ношение маски (например, за открытый нос) тоже могут оштрафовать.

6

Где можно снимать маску

Маска необходима в местах скопления людей: в магазине, общественном транспорте или при уходе за больным. А вот если вы просто вышли на улицу — такая защита неэффективна.

— Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно, — советуют в МЧС. — Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит.

7

Как ездить на такси

В такси, конечно, вряд ли появится проверяющий и выпишет протокол об административном нарушении, но маску всё же следует надевать и перед тем, как сесть в авто.

— Мы прикладываем максимум усилий, чтобы обеспечить водителей всеми средствами для предотвращения распространения вирусных заболеваний, — рассказали в компании «Ситимобил». — Совместно с нашими партнёрами мы организуем бесплатную раздачу медицинских масок и санитайзеров водителям, а также памяток для пассажиров «Как защитить себя от заражения вирусными инфекциями?». Все партнеры проинструктированы о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в городе. Мы просим водителей следить за здоровьем и не выходить на линию с любыми симптомами ОРВИ. Водителям необходимо как можно чаще проветривать салон, обрабатывать дезинфицирующими средствами ручки дверей и другие поверхности.

8

Как долго продлится режим

Масочный режим был введён в соответствии с указом губернатора Ярославской области. Он вступает в силу 16 мая и продлится до особого распоряжения, то есть пока такое решение не примет губернатор и глава регионального оперативного штаба Дмитрий Миронов.

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коронавирусэпидемиямасочный режим
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