Масочный режим в Ярославской области: нужно ли надевать перчатки в магазинах и транспорте

Также власти рассказали, можно ли во время масочного режима вместо маски носить повязанный платок, бафф или снуд.

Инфекционисты и эпидемиологи напоминают, что хоть в новых требованиях и нет пункта про перчатки, желательно их всё же использовать. Также во время распространения коронавируса необходимо всем как можно чаще мыть руки, пользоваться антисептическими средствами, не трогать лицо грязными руками и по возможности как можно реже выходить из дома.



По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано еще 87 человек, заразившихся COVID-19. На сегодняшний день в регионе не осталось ни одного района, куда бы не забралась инфекция. Последним районом в Ярославской области, где не было зафиксировано заразившихся коронавирусом людей, был Мышкинский, но теперь и там есть первый заболевший. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.

