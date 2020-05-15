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Масочный режим в Ярославской области: нужно ли надевать перчатки в магазинах и транспорте

С завтрашнего дня в регионе будут штрафовать нарушителей новых требований

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Медики советуют пользоваться перчатками во время эпидемии при любом режиме, введённом властями

Медики советуют пользоваться перчатками во время эпидемии при любом режиме, введённом властями

У жителей Ярославской области появилось много вопросов по поводу масочного режима, нарушителей которого с завтрашнего дня будут штрафовать. Мы собрали самые часто задаваемые и опубликовали ответы. После этой публикации в редакцию 76.RU начали поступать звонки с вопросом: «А перчатки тоже обязательно носить?» Публикуем ответ и на это.

— В указе губернатора о введении обязательного масочного режима о перчатках ничего не сказано, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Тем не менее врачи говорят, что их использование значительно снижает риск заболевания коронавирусом во время эпидемии.

Также власти рассказали, можно ли во время масочного режима вместо маски носить повязанный платок, бафф или снуд.

Инфекционисты и эпидемиологи напоминают, что хоть в новых требованиях и нет пункта про перчатки, желательно их всё же использовать. Также во время распространения коронавируса необходимо всем как можно чаще мыть руки, пользоваться антисептическими средствами, не трогать лицо грязными руками и по возможности как можно реже выходить из дома.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано еще 87 человек, заразившихся COVID-19. На сегодняшний день в регионе не осталось ни одного района, куда бы не забралась инфекция. Последним районом в Ярославской области, где не было зафиксировано заразившихся коронавирусом людей, был Мышкинский, но теперь и там есть первый заболевший. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.

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коронавирусэпидемиямасочный режим
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