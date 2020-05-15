Сдался последний район: карта распространения коронавируса в Ярославской области

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано еще 87 человек, заразившихся COVID-19. На сегодняшний день в регионе не осталось ни одного района, куда бы не забралась инфекция. Последним районом в Ярославской области, где не было зафиксировано заразившихся коронавирусом людей, был Мышкинский, но теперь и там есть первый заболевший. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.