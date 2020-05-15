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Сдался последний район: карта распространения коронавируса в Ярославской области

Во всех уголках региона теперь есть инфицированные COVID-19

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Ярославская область полностью захвачена вирусом COVID-19

Ярославская область полностью захвачена вирусом COVID-19

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано еще 87 человек, заразившихся COVID-19. На сегодняшний день в регионе не осталось ни одного района, куда бы не забралась инфекция. Последним районом в Ярославской области, где не было зафиксировано заразившихся коронавирусом людей, был Мышкинский, но теперь и там есть первый заболевший. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 15 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус подтвердили у 1537 человек. При этом 244 человека выздоровели и 1282 пациента находятся на лечении (в больницах — 170 человек). На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 178 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1739 человек. Умерли — 11 человек.

За последние сутки в России выявили 10 598 случаев коронавируса, 4696 человек выздоровели, 113 скончались. По данным федерального оперштаба, с начала эпидемии в России заражены 262 843 человека, выписаны из больниц — 58 226, умерли от коронавируса — 2418.

Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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КоронавирусCOVID-19карта коронавируса
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