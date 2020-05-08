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Все помещения детского сада обработают дезинфицирующими средствами

Все помещения детского сада обработают дезинфицирующими средствами

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Ярославле закрыт детский сад №69, в котором работала дежурная группа. Причина та же, что и в предыдущих случаях: положительный результат теста на COVID-19 у одного из родителей малыша.

— Детсад посещали 12 детей, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Восемь работников учреждения и родители дошкольников переходят на самоизоляцию под наблюдение медиков, им будут выданы больничные листы. Все помещения и здание детского сада будут тщательно продезинфицированы.

Это уже пятый детсад в регионе, который прекратил работу из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Ранее были закрыты два детских сада в Тутаеве и два — в Ярославле.

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