Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Ярославле закрыт детский сад №69, в котором работала дежурная группа. Причина та же, что и в предыдущих случаях: положительный результат теста на COVID-19 у одного из родителей малыша.



— Детсад посещали 12 детей, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Восемь работников учреждения и родители дошкольников переходят на самоизоляцию под наблюдение медиков, им будут выданы больничные листы. Все помещения и здание детского сада будут тщательно продезинфицированы.

