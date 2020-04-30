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В Ярославле из-за зараженного коронавирусом родителя закроют детский сад

Это уже четвертый садик, который останавливает работу по такой причине

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В Ярославле из-за коронавируса закрывают детский сад № 56

В Ярославле из-за коронавируса закрывают детский сад № 56

В Ярославле из-за зараженного коронавирусом родителя закроют детский сад № 56. Он расположен в Дзержинском районе на улице Панина. И это второй в городе садик, который полностью прекращает свою работу из-за того, что у одного из родителей малышей подтвердился COVID-19.

— В детском саду работали две дежурные группы, в общей сложности его посещали 18 малышей, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Родители дошкольников и 19 сотрудников детского сада будут отправлены на самоизоляцию под наблюдением медиков, всем им выдадут больничные листы. Все помещения и здание детского сада будут тщательно продезинфицированы.

Кроме двух садиков в Ярославле из-за опасности распространения инфекции также закрылись два детских садика в Тутаевском районе.

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