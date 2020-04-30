В Ярославле из-за зараженного коронавирусом родителя закроют детский сад № 56. Он расположен в Дзержинском районе на улице Панина. И это второй в городе садик, который полностью прекращает свою работу из-за того, что у одного из родителей малышей подтвердился COVID-19.



— В детском саду работали две дежурные группы, в общей сложности его посещали 18 малышей, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Родители дошкольников и 19 сотрудников детского сада будут отправлены на самоизоляцию под наблюдением медиков, всем им выдадут больничные листы. Все помещения и здание детского сада будут тщательно продезинфицированы.

