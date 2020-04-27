В Ярославле на карантин закрывается детский сад № 6. У одного из родителей тест на коронавирус дал положительный результат. В дошкольном учреждении работали две группы, каждую посещали по 12 детей.



— Все работники и родители дошкольников под наблюдением медиков пробудут на самоизоляции 14 дней с момента контакта, им будут выданы больничные листы, — сказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода. — Все помещения и здание детского сада будут тщательно продезинфицированы.

Это уже третий детский сад в Ярославской области, который пришлось закрыть из-за того, что у посещающих был диагностирован COVID-19. По данным на 27 апреля, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 409 человек.