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Тема дня Детсад закрыли на карантин по корнавирусу
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В садике работали дежурные группы

В садике работали дежурные группы

В Ярославле на карантин закрывается детский сад № 6. У одного из родителей тест на коронавирус дал положительный результат. В дошкольном учреждении работали две группы, каждую посещали по 12 детей.

— Все работники и родители дошкольников под наблюдением медиков пробудут на самоизоляции 14 дней с момента контакта, им будут выданы больничные листы, — сказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода. — Все помещения и здание детского сада будут тщательно продезинфицированы.

Это уже третий детский сад в Ярославской области, который пришлось закрыть из-за того, что у посещающих был диагностирован COVID-19. По данным на 27 апреля, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 409 человек.

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