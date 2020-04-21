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Тема дня Закрыли детский сад из-за отца с коронавирусом
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У всех, кто контактировал с ребенком зараженного отца, возьмут анализы на коронавирус

У всех, кто контактировал с ребенком зараженного отца, возьмут анализы на коронавирус

В Тутаеве Ярославской области у отца ребенка, посещавшего дежурную группу одного из детских садов, нашли коронавирус. В связи с этим Роспотребнадзор постановил закрыть учреждение полностью.

Известно, что группу посещало 12 детей.

— Всем родителям, а также работникам сада будут сделаны тесты на COVID-19 и выданы больничные листы на 14 дней. Они должны будут соблюдать режим самоизоляции под контролем медицинских работников, — сообщили в региональном штабе по коронавирусу.

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Звягин обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к своему здоровью, чтобы не подвергать риску заражения окружающих.

Напомним, на 21 апреля в Ярославской области выявлено 187 человек с коронавирусом. Трое находится в тяжелом состоянии, одна женщина, у которой был коронавирус, скончалась. Чуть ранее сообщалось, что в Тутаеве COVID-19 нашли у врача районной больницы. Из-за этого одно из отделений пришлось закрыть.

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коронавируссадикдетиТутаев
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