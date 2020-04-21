В Тутаеве Ярославской области у отца ребенка, посещавшего дежурную группу одного из детских садов, нашли коронавирус. В связи с этим Роспотребнадзор постановил закрыть учреждение полностью.



Известно, что группу посещало 12 детей.



— Всем родителям, а также работникам сада будут сделаны тесты на COVID-19 и выданы больничные листы на 14 дней. Они должны будут соблюдать режим самоизоляции под контролем медицинских работников, — сообщили в региональном штабе по коронавирусу.



Глава регионального Роспотребнадзора Александр Звягин обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к своему здоровью, чтобы не подвергать риску заражения окружающих.

