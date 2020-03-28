Напомним, с 30 марта в России по указу президента начинается нерабочая неделя. Она введена как мера профилактики для нераспространения коронавируса. Но людям уже сейчас рекомендовано без особой надобности не выходить из дома. По распоряжению губернатора Ярославской области уже закрыты рестораны, кафе, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты. Постепенно начали закрываться магазины и торговые центры. Работать остаются только отделы с продуктами, товарами первой необходимости, аптеки.