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Улицы Ярославля обезлюдели

Улицы Ярославля обезлюдели

Такое раньше можно было увидеть только ранним утром или в каком-нибудь апокалиптическом триллере. Но ярославец Алексей Долженков сделал эти кадры в 16 часов субботы, 28 марта. Залитые солнцем улицы Ярославля, по которым обычно спешат толпы прохожих, опустели. Выглядит это завораживающе и одновременно жутко.

Раньше такое можно было увидеть разве что ранним утром&nbsp;

Раньше такое можно было увидеть разве что ранним утром 

У «Ауры» обычно толпы народа. Сейчас пустота

У «Ауры» обычно толпы народа. Сейчас пустота

Покинутый людьми город

Покинутый людьми город

Чем-то даже напоминает Припять

Чем-то даже напоминает Припять

Помните в детстве говорили: «Представь, если все люди исчезнут, а мы одни останемся». Тогда на ум приходили такие вот картинки

Помните в детстве говорили: «Представь, если все люди исчезнут, а мы одни останемся». Тогда на ум приходили такие вот картинки

Дорога без машин

Дорога без машин

Тут часто бывали пробки

Тут часто бывали пробки

Выглядит непривычно

Выглядит непривычно

Эти ребята, наверное, удивляются, что их никто не кормит

Эти ребята, наверное, удивляются, что их никто не кормит

Все это ради нашего блага

Все это ради нашего блага

Будем надеяться, что вскоре все будет как и прежде

Будем надеяться, что вскоре все будет как и прежде

Напомним, с 30 марта в России по указу президента начинается нерабочая неделя. Она введена как мера профилактики для нераспространения коронавируса. Но людям уже сейчас рекомендовано без особой надобности не выходить из дома. По распоряжению губернатора Ярославской области уже закрыты рестораны, кафе, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты. Постепенно начали закрываться магазины и торговые центры. Работать остаются только отделы с продуктами, товарами первой необходимости, аптеки.

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