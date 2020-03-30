С этого понедельника, 30 марта, в России объявлена нерабочая неделя. Рекомендовано оставаться дома. А пожилых людей старше 65 лет губернатор и вовсе указом оставил на самоизоляции. Но вдруг что-то случится дома? Или на улице по пути в магазин? Надеемся, что всё, конечно, будет хорошо, но на всякий случай сохраните себе список



Если стало плохо



Медики: 03 со стационарного телефона, 103 с сотового.

Вам ответит диспетчер и начнёт задавать вопросы, которые помогут определить, какая помощь нужна.



Санитарная авиация: + 7 996 852-20-35 .



Станции скорой медицинской помощи по районам города: