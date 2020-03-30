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Тема дня Нерабочая неделя: как будем жить
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Не тяните с обращением к медикам, если почувствовали себя плохо

Не тяните с обращением к медикам, если почувствовали себя плохо

С этого понедельника, 30 марта, в России объявлена нерабочая неделя. Рекомендовано оставаться дома. А пожилых людей старше 65 лет губернатор и вовсе указом оставил на самоизоляции. Но вдруг что-то случится дома? Или на улице по пути в магазин? Надеемся, что всё, конечно, будет хорошо, но на всякий случай сохраните себе список

Если стало плохо

Медики: 03 со стационарного телефона, 103 с сотового.

Вам ответит диспетчер и начнёт задавать вопросы, которые помогут определить, какая помощь нужна.

Санитарная авиация: +7 996 852-20-35.

Станции скорой медицинской помощи по районам города:

  • Заволжский район: 24-03-01 и 35-06-95 (Резинотехника);
  • Фрунзенский район: 46-09-59;
  • Дзержинский район: 55-50-63;
  • Кировский и Ленинский районы: 45-13-94;

Телефон горячей линии по коронавирусу в Ярославской области: 40-04-55.

Травмпункты:

  • травмпункт поликлиники им. Семашко (для жителей Кировского, Красноперекопского и Фрунзенского районов): 45-04-09;
  • травмпункт поликлиники больницы им. Соловьева (для жителей Заволжского, Дзержинского и Ленинского районов): 73-52-69;
  • травмпункт поликлиники детской больницы № 3: 55-73-70.

Если на вас напали, ограбили, если вы нашли подозрительный предмет:

Полиция: 102 и 112 для любых операторов мобильной связи.

Телефон доверия УМВД: 73-10-50.

Телефон дежурной части УМВД: 72-88-11.

Дежурные по районам:

  • полиция Кировского района: 30-02-02;
  • полиция Ленинского района: 73-02-02;
  • полиция Красноперекопского района: 21-02-02;
  • полиция Фрунзенского района: 48-80-80;
  • полиция Дзержинского района: 55-02-02;
  • полиция Заволжского района: 24-02-02.


Если что-то загорелось, кто-то застрял или срочно нужна помощь:

Единая служба спасения: 112 или 101.

Телефон доверия: 79-09-01.

Дежурные телефоны МЧС: 79-08-96, 79-08-94.

Поисково-спасательная служба города Ярославля: (Центр гражданской защиты): 30-55-55.

Если попали в ДТП

Отдельный батальон дорожно-патрульной службы (ДПС): 30-10-10.

Если случились коммунальные проблемы или аварии

Единая дежурно-диспетчерская служба города Ярославля: 40-40-40.

Если запахло газом

Аварийная служба газа: 104 с сотового.

«РосСтройГаз» Ленинского и Дзержинского районов: 51-30-00.

Если прорвало трубы

«Ярославльводоканал»: 73-44-77 или 73-66-31.

Если застряли в лифте

«Ярославльлифт» (Центральная аварийно-диспетчерская служба): 32-91-80.

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