С этого понедельника, 30 марта, в России объявлена нерабочая неделя. Рекомендовано оставаться дома. А пожилых людей старше 65 лет губернатор и вовсе указом оставил на самоизоляции. Но вдруг что-то случится дома? Или на улице по пути в магазин? Надеемся, что всё, конечно, будет хорошо, но на всякий случай сохраните себе список
Если стало плохо
Медики: 03 со стационарного телефона, 103 с сотового.
Вам ответит диспетчер и начнёт задавать вопросы, которые помогут определить, какая помощь нужна.
Санитарная авиация: +
Станции скорой медицинской помощи по районам города:
- Заволжский район:
24-03-01 и 35-06-95(Резинотехника);
- Фрунзенский район:
46-09-59;
- Дзержинский район:
55-50-63;
- Кировский и Ленинский районы:
45-13-94;
Телефон горячей линии по коронавирусу в Ярославской области:
Травмпункты:
- травмпункт поликлиники им. Семашко (для жителей Кировского, Красноперекопского и Фрунзенского районов):
45-04-09;
- травмпункт поликлиники больницы им. Соловьева (для жителей Заволжского, Дзержинского и Ленинского районов):
73-52-69;
- травмпункт поликлиники детской больницы № 3:
55-73-70.
Если на вас напали, ограбили, если вы нашли подозрительный предмет:
Полиция: 102 и 112 для любых операторов мобильной связи.
Телефон доверия УМВД:
Телефон дежурной части УМВД:
Дежурные по районам:
- полиция Кировского района: 30-02-02;
- полиция Ленинского района: 73-02-02;
- полиция Красноперекопского района: 21-02-02;
- полиция Фрунзенского района: 48-80-80;
- полиция Дзержинского района: 55-02-02;
- полиция Заволжского района: 24-02-02.
Если что-то загорелось, кто-то застрял или срочно нужна помощь:
Единая служба спасения: 112 или 101.
Телефон доверия:
Дежурные телефоны МЧС:
Поисково-спасательная служба города Ярославля: (Центр гражданской защиты):
Если попали в ДТП
Отдельный батальон дорожно-патрульной службы (ДПС):
Если случились коммунальные проблемы или аварии
Единая дежурно-диспетчерская служба города Ярославля:
Если запахло газом
Аварийная служба газа: 104 с сотового.
«РосСтройГаз» Ленинского и Дзержинского районов:
Если прорвало трубы
«Ярославльводоканал»:
Если застряли в лифте
«Ярославльлифт» (Центральная аварийно-диспетчерская служба):