«Скорая может ехать два часа»: главный врач рассказал о том, как правильно вызывать неотложку

Главный врач скорой рассказал о правилах вызова бригады Фото: Дария Тушина / Александра Савельева

Недавно ярославцы были возмущены тем, что скорая ехала к ребенку с температурой и судорогами 40 минут. Разозлился и депутат облдумы, которому пришлось прождать скорую почти два часа.

Главный врач станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф Андрей Живой рассказал, какие правила необходимо соблюдать при вызове бригады, а также объяснил, что нужно делать, чтобы сотрудники реагировали быстрее.

1. Куда звонить, чтобы вызвать помощь



Часто в состоянии стресса люди забывают и путают номера телефонов. Давайте запомним:



03 — вызов скорой со стационарного телефона; 103 — вызов с мобильного телефона; 112 — единая диспетчерская служба МЧС. Они переключат вас на диспетчерскую станции скорой, если это будет нужно.

2. Что говорить диспетчеру

Когда вы набираете номер диспетчерской, будьте готовы ответить на ряд вопросов. У диспетчера есть определенный алгоритм, который записан в специальной компьютерной программе, поэтому важно ответить по возможности на все. Это поможет узнать, какая помощь требуется пациенту.

Вопросы задаются в определенной последовательности: Что случилось? Фамилия, имя, отечество пациента?

Возраст?

Жалобы? Адрес, куда нужно приехать скорой? Хронические заболевания и перенесенные ранее болезни? Оставьте контактный номер.

3. Как разговаривать с диспетчером, чтобы вас быстро поняли

постарайтесь успокоиться, когда звоните диспетчеру;

нужно четко говорить и уточнить состояние пострадавшего или заболевшего, который нуждается в помощи;

правильно называйте место, куда должна приехать бригада;

четко и правильно отвечайте на вопросы диспетчера.

4. Как подготовиться к встрече бригады



подготовьте документы (полис обязательного медицинского страхования, паспорт);

закройте в другой комнате домашних животных, чтобы они не мешали;



будьте готовы к тому, что может потребоваться помощь в переносе пациента к машине.

Если вы вызываете скорую человеку на улице, нужно определить, нуждается ли человек в помощи. Потому что часто бывает, что бригада приезжает, а человек в ней не нуждается или уже ушел с места вызова. Вызывающий также должен оставить свой номер телефона, чтобы помочь бригаде найти пациента.

5. Кто должен нести больного до машины скорой помощи?

Сотрудники стараются делать это сами, но сейчас в бригадах нет санитаров, поэтому, если вы вызвали скорую, будьте готовы оказать помощь в транспортировке. Бывает, что сотрудники обращаются к помощи водителя, но он не может оставить машину, так как отвечает за дорогостоящее оборудование в автомобиле.

— Бывало так, что водитель побежал помогать бригаде с эвакуацией пациента, а в это время вскрыли машину и вытащили оборудование. Он за это отвечает материально, — рассказал Андрей Живой, главный врач станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф.



Виды помощи и время приезда скорой помощи: Экстренная помощь:

нарушение системы кровообращения;

отсутствие пульса, давления, дыхания;

потеря сознания;

любая жалоба на острую боль;

кровотечение;

помощь беременным (акушерские бригады);

отравление;

ожоги;

психические заболевания.

Здесь норматив прибытия — 20 минут. Неотложная помощь:

повышение давления без потери сознания;

высокая температура;

неострая боль;

грипп;

ушибы. На такие вызовы выезжает первая освободившаяся бригада, если нет экстренных вызовов. Для этого вида помощи норматива нет, но бригада старается приезжать в течение двух часов.

Помощь ребенку до года идет по отдельной программе. Это в любом случае экстренный вызов, поэтому бригада сразу предлагает госпитализацию. В Ярославле на станции работают четыре специальные педиатрические бригады ежедневно. 6. Может ли скорая отказать в помощи?

Скорая помощь не может отказать. На любой вызов, который пришел на станцию, выезжает бригада. Все зависит только от определения, экстренная помощь требуется или неотложная. Часто скорую вызывают, чтобы получить больничные листы или чтобы «полечиться». Скорая помощь не дает больничных листов, не лечит, а обязана оказывать экстренную помощь при заболеваниях с угрозой для жизни.